旅遊平台Klook公布，自政府2月3日宣布將於今日起中港全面開關後，平台首個週末有關內地的瀏覽量較上月同期已急增近7倍，整體內地預訂量及瀏覽量按星期比較則升1.5倍。
另外，平台認為港人在農曆新年短途旅遊或回內地探親，加上1月起內地逐步放寬出入境防疫措施增加港人北上意欲，令1月份的整體內地預訂量較上月增長188%。
根據平台上的預訂量數據顯示，現時港人仍暫傾向短途行程及選擇就近城市，並以2至3日的短途行程為主，前五位最熱門的內地城市分別是深圳、廣州、上海、珠海及北京；至於首五位的住宿玩樂景點分別有珠海禦溫泉渡假村酒店、廣州熱雪奇跡(融創雪世界)、上海迪士尼樂園、北京環球影城及廣州長隆野生動物世界。
入境旅客的數據方面，平台預計由內地入境的香港人數目亦將大幅上升。並根據Klook數據顯示，1月份內地用戶預訂本港活動的數量較上月升了190%，最常預訂的項目有樂園及景點玩樂、酒店住宿。
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