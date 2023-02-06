據碧桂園回覆該網報道，保利和碧桂園雙方都是行業內具有代表性的企業，一直積極貫徹國家對於行業的調控要求。本次合作項目的退出，只是項目層面的具體經營事項，目的是確保項目公司經營平穩向好發展，是雙方股東共同協商的結果。

在北京產權交易所顯示，今次打包掛牌轉讓的包括常州晟金房地產開發有限公司41%股權、珠海和筑房地產開發有限公司51%股權、珠海市碧弘碧桂園房地產開發有限公司51%股權、中山祥越實業投資有限公司51%股權、中山市碧朗房地產開發有限公司49%股權、句容碧華房地產開發有限公司30%股權、南通市通州區碧保置業有限公司50%股權、溫州升聚投資管理有限公司50%股權、臺州和隆置業有限公司50%股權、重慶保南房地產開發有限公司50%股權、曲水天熠實業發展有限公司35%股權、南京保寧置業有限公司49%股權，共計12宗股權轉讓項目整體打包轉讓。

交易完成後，受讓方及標的企業不得再繼續使用中國保利集團有限公司及其子企業的商標、字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以中國保利集團有限公司子企業名義開展經營活動。

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