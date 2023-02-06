馬雲原先在騰盛博藥持股7.4%，最終累計減持1.47%股權，但是申報減持0.89%，主要與他主要申報持股百分點整點上落有關。

除了馬雲之外，馬雲的生意伙伴虞鋒亦申報在2月2日，以每股13.11元，減持騰盛博藥437.05萬股，套現5729.73萬元，持股量由原先的6.13%，減持至5.53%，減持股權0.6個百分點。虞鋒旗下公司有份打理的雲鋒基金III有限合伙，亦在同日申報減持同一股數及套現同一銀碼，但是在騰盛博藥的持股比例，則由5.29%，降至4.69%，低於申報門檻。

騰盛博藥今日收報12.32元，跌8.61%，成交額達4.74億元。該集團主要開發與新冠肺炎、HBV疫苗及抑鬱症治療相關的產品。

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