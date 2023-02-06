曾經醞釀在澳門的高檔豪華酒店十三第開設賭場的南岸集團（0577），在停牌約18個月後，宣告將於2月9日上午9時起除牌。根據上市規則，若該集團未能於1月1日或之前復牌，聯交所便可將公司除牌。南岸集團目前主要資產為路氹鄰近石排灣的十三酒店，及持有建築公司保華建業一半股權。
南岸集團早年在投行前高層領導下，曾經參照法國宮庭設計，興建高級豪華的十三酒店，但是後來管理層出現變動，加上碰上博彩業發展回落，影響到十三酒店的發展進度。該酒店只於2018年8月尾低調開業，曾經接待過香港小姐拍攝，並且以長身勞斯萊斯幻影系列房車迎賓作為賣點，不過在沒有博彩設施支持下，入住率長期欠佳。持有十三酒店的項目公司，更於去年提出自願清盤。上市公司方面則連續多年處於負資產狀態，並於2022年3月進入清盤狀態。
該集團及酒店官網仍然營運，但是已不能預訂房間。十三酒店在2019年及2020年營業期間，共只錄得3379.6萬元收入，截至2020年9月底止，該酒店處於負資產26.66億元。
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