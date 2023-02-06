南岸集團早年在投行前高層領導下，曾經參照法國宮庭設計，興建高級豪華的十三酒店，但是後來管理層出現變動，加上碰上博彩業發展回落，影響到十三酒店的發展進度。該酒店只於2018年8月尾低調開業，曾經接待過香港小姐拍攝，並且以長身勞斯萊斯幻影系列房車迎賓作為賣點，不過在沒有博彩設施支持下，入住率長期欠佳。持有十三酒店的項目公司，更於去年提出自願清盤。上市公司方面則連續多年處於負資產狀態，並於2022年3月進入清盤狀態。

該集團及酒店官網仍然營運，但是已不能預訂房間。十三酒店在2019年及2020年營業期間，共只錄得3379.6萬元收入，截至2020年9月底止，該酒店處於負資產26.66億元。

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