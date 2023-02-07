亞特蘭大聯儲行長表示，鑒於1月就業數據強勁，利率峰值可能比去年12月點陣圖預期得更高，而必要時可能考慮再次加息50個基點。交易員觀望聯儲局主席鮑威爾周二的表態是否會打壓市場對他近期表態的看漲反應，同時對聯儲局將繼續堅定走緊縮路線的押注也在增加。高盛稱，美國股市過去一個月的強勁反彈可能已是強弩之末，年內再無上行空間。另外，據悉美國計劃最早本周對俄羅斯鋁徵收200%關稅。美2年期10年期債息擴闊至近兩個月最闊，道指連跌3日，標指納指連跌兩日。
道瓊斯工業平均指數收跌34點，跌幅0.11%，報33891點。標普500指數收跌25點，跌幅0.62%，報4111點。納斯達克綜合指數收跌119點，或1%，報11887點。
蘋果跌1.79%，報151.73美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累18點，而麥當勞升1.4%，報267.92元，貢獻道指24點。
科技股方面，蘋果收市報151.73元，跌1.79%，谷歌母公司Alphabet收市報102.9元，跌1.79%，亞馬遜收市報102.18元，跌1.17%，Facebook收市報186.06元，跌0.25%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.79%，報457點。德國DAX指數收跌0.85%，報15345點；法國CAC 40指數跌1.34%，報7137點；英國富時100指數收跌0.83%，報7836點。
道指曾跌最多0.71%，是2月2日後最大跌幅，當日跌幅為0.82%。低見33683.58點，是2月1日33581.42點後最低。收市報33891.02點，是1月30日後收市新低，當日報33717.09點。連跌3日，累計跌201.94點，對上一次連跌3日是1月19日。
標指曾跌最多1.04%，是2月3日後最大跌幅，當日跌幅為1.35%。低見4093.38點，是2月1日4037.2點後最低。收市報4111.08點，是1月31日後收市新低，當日報4076.6點。連跌2日，累計跌68.68點，對上一次連跌2日是1月25日。
納指曾跌最多1.36%，是2月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.08%。低見11843.49點，是2月1日11500.33點後最低。收市報11887.45點，是2月1日後收市新低，當日報11816.32點。連跌2日，累計跌313.37點，對上一次連跌2日是1月25日。
美2年期10年期債息擴闊至84.734基點，是2022年12月13日84.838基點後最闊。收市報83.875基點，是2022年12月7日後最闊。
美3個月10年期債息曾窄至101.865基點，是1月6日89.163基點後最窄。早段曾擴闊至114.932基點，是2月3日129.237基點後最低。收市報103.176基點，是1月10日後收市最窄。
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