道瓊斯工業平均指數收跌34點，跌幅0.11%，報33891點。標普500指數收跌25點，跌幅0.62%，報4111點。納斯達克綜合指數收跌119點，或1%，報11887點。

蘋果跌1.79%，報151.73美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累18點，而麥當勞升1.4%，報267.92元，貢獻道指24點。

科技股方面，蘋果收市報151.73元，跌1.79%，谷歌母公司Alphabet收市報102.9元，跌1.79%，亞馬遜收市報102.18元，跌1.17%，Facebook收市報186.06元，跌0.25%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.79%，報457點。德國DAX指數收跌0.85%，報15345點；法國CAC 40指數跌1.34%，報7137點；英國富時100指數收跌0.83%，報7836點。

道指曾跌最多0.71%，是2月2日後最大跌幅，當日跌幅為0.82%。低見33683.58點，是2月1日33581.42點後最低。收市報33891.02點，是1月30日後收市新低，當日報33717.09點。連跌3日，累計跌201.94點，對上一次連跌3日是1月19日。

標指曾跌最多1.04%，是2月3日後最大跌幅，當日跌幅為1.35%。低見4093.38點，是2月1日4037.2點後最低。收市報4111.08點，是1月31日後收市新低，當日報4076.6點。連跌2日，累計跌68.68點，對上一次連跌2日是1月25日。

納指曾跌最多1.36%，是2月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.08%。低見11843.49點，是2月1日11500.33點後最低。收市報11887.45點，是2月1日後收市新低，當日報11816.32點。連跌2日，累計跌313.37點，對上一次連跌2日是1月25日。

美2年期10年期債息擴闊至84.734基點，是2022年12月13日84.838基點後最闊。收市報83.875基點，是2022年12月7日後最闊。

美3個月10年期債息曾窄至101.865基點，是1月6日89.163基點後最窄。早段曾擴闊至114.932基點，是2月3日129.237基點後最低。收市報103.176基點，是1月10日後收市最窄。

其他報道

北水增持商湯 減持國美