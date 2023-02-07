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港股ADR跌46點 夜期高水38點 美期亞股升 中芯業績

美股向下，港股ADR跌46點或0.22%，報21175點，即月恒指夜期升17點，報21260點，夜期高水38點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.32%，折合報375.58元；阿里巴巴（9988）升0.23%，折合報103.44元；美團（3690）升0.33%，折合報164.64元；匯控（0005）跌0.4%，折合報56.38元；建行（0939）跌0.48%，折合報4.94元。

道期現升0.132%；標期現升0.19%；納期現升0.22%。日股現升0.34%，韓股現升1.84%，澳股現升0.16%。

VIX指數隔晚升6%或1.1點，報19.43點。

紐油現升0.49%或0.37美元，報74.48美元；布油現升1.31%或1.05美元，報80.99美元；金價現升0.13%或2.55美元，報1870.03美元；LME 銅期貨隔晚跌1.21%或109美元，報8871.5美元。美國10年期債息現跌0.25%或0.0094厘，報3.6305厘。

今日焦點股份可留意：

中芯（0981）最快今日公布業績。

經營HKTVmall的香港科技探索（1137）公布，HKTVmall上月GMV跌5%，稱受外遊限制放寬及長假期影響。

持有十三酒店的南岸集團（0577）2月9日除牌。

馬雲申報兩度減持騰盛博藥（2137）套現8238萬。

茂宸集團（0273）預告去年虧損介乎4.2至4.6億元。

中海外（0688）1月合約銷售額按年跌一成。

IFR：中燃（0384）擬將增值服務子公司IPO，集資5-8億美元。

雅居樂（3383）1月合約銷售額跌12%。

保利置業（0119）1月合約銷售額增105%。

力高地產（1622）1月合約銷售額跌49%。

新城（1030）1月合約銷售跌26%。

融信中國（3301）1月合約銷售跌84%。

金地商置（0535）1月合約銷售跌59%。

 

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