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恒指高開66點 科指升0.47% 舜宇升1.44%

恒指今早高開66點或0.32%，報21288點，大市成交金額15億元；國指今早高開26點或0.38%，報7216點。恒生科技指數開市報4485點，升0.47%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、中移動（0941）、藥明生物（2269）拖累大市。

藍籌45隻升，11隻下跌，20隻無升跌。舜宇（2382）升1.44%，報106元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌2.27%，報23.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，3隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）開市報7.1元，升2.01%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報185元，跌0.86%。

恒指低於10天線(21941.39點)、20天線(21723.38點)。科指低於10天線(4624.57點)、20天線(4568.84點)。

美國擬最快本周對俄羅斯鋁徵收200%關稅。俄鋁（0486）無成交，報4.06元。中鋁（2600）無成交，報4元。

中芯（0981）最快今日公布業績。開市報17.4元，升1.05%。

經營HKTVmall的香港科技探索（1137）公布，HKTVmall上月GMV跌5%，稱受外遊限制放寬及長假期影響。開市報5.46元，無升跌。

馬雲申報兩度減持騰盛博藥（2137）套現8238萬。開市報12.5元，升1.46%。

茂宸集團（0273）預告去年虧損介乎4.2至4.6億元。無成交，報0.032元。

中海外（0688）1月合約銷售額按年跌一成。開市報19.88元，升0.1%。

IFR：中燃（0384）擬將增值服務子公司IPO，集資5-8億美元。開市報12.3元，升1.49%。

雅居樂（3383）1月合約銷售額跌12%。開市報2.37元，升0.42%。

保利置業（0119）1月合約銷售額增105%。開市報1.86元，無升跌。

力高地產（1622）1月合約銷售額跌49%。開市報1.49元，升0.68%。

新城（1030）1月合約銷售跌26%。開市報2.85元，升1.42%。

融信中國（3301）1月合約銷售跌84%。開市報1.04元，升2.97%。

金地商置（0535）1月合約銷售跌59%。無成交，報0.68元。

破頂股表現

破頂股包括，非凡中國（8032）創52周高，見1.62元，開市報1.62元，升1.25%。

異動股

上升異動股，包括，順騰（0932）開市報0.098元，升13.95%；北控醫療健康（2389）開市報0.155元，升6.9%；科濟藥業（2171）開市報19.3元，升5.7%；恒盛地產（0845）開市報0.099元，升5.32%；中集車輛（1839）開市報5.25元，升3.55%；安全貨倉（0237）開市報2.4元，升3.45%；雲頂新耀（1952）開市報22.7元，升3.42%；21世紀教育（1598）開市報0.305元，升3.39%；開拓藥業（9939）開市報0.82元，升1.23%；兗煤澳洲（3668）開市報33.4元，升3.25%；香港航天科技（1725）開市報7.81元，升3.17%。

下跌異動股，包括，超大現代（0682）開市報0.036元，跌5.26%；康健（3886）開市報0.29元，跌3.33%；光啟科學（0439）開市報0.24元，跌2.44%；藥明康德（2359）開市報95元，跌2.41%；龍湖（0960）開市報23.7元，跌2.27%；康德萊醫械（1501）開市報26.9元，跌2.18%；中國飛鶴（6186）開市報7.06元，跌1.94%。

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