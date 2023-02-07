觀望聯儲局主席鮑威爾言論，美匯於50天線前高位整固，港匯未再進一步貶值，港股亦借勢終止3連跌。恒指今早高開66點，低位升60點，高位升290點，半日高低波幅230點。
恒指半日升177點或0.84%，報21399點，大市成交金額558億元；國指升81點或1.13%，報7270點。恒生科技指數收報4547點，升1.86%。
藍籌股成交金額224.32億元，佔大市成交40.2%；科指成份股成交金額157.71億元，佔大市成交28.26%；國指成份股成交金額209.26億元，佔大市成交37.5%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。友邦（1299）、新地（0016）、銀娛（0027）拖累大市。
藍籌49隻升，26隻下跌，1隻無升跌。百度 （9888）升14.41%，收報161.2元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌1.66%，收報53.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是百度（9888）收報161.2元，升14.41%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報23.8元，跌0.83%。
恒指續低於10天線(21952.5點)、20天線(21728.93點)。科指續低於10天線(4630.74點)，曾升穿20天線(4571.93點)。
北水南下合計淨流出1.82億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出11.69億元人民幣，較上日增加115.21%，連續第3日流出，累計流出59.59億元。
人保（1339）壽險據報要求全員背誦董事長羅熹「金句」，官媒：切莫讓企業文化跑偏。收報2.57元，跌0.39%。
百度（9888）曾漲13%，確認推出類似ChatGPT產品，名為「文心一言」。收報161.2元，升14.41%。
美國擬最快本周對俄羅斯鋁徵收200%關稅。俄鋁（0486）收報3.98元，跌1.97%。中鋁（2600）收報4.18元，升4.5%。
中芯（0981）最快今日公布業績。收報17.4元，升1.05%。
經營HKTVmall的香港科技探索（1137）公布，HKTVmall上月GMV跌5%，稱受外遊限制放寬及長假期影響。收報5.51元，升0.92%。
馬雲申報兩度減持騰盛博藥（2137）套現8238萬。收報11.74元，跌4.71%。
茂宸集團（0273）預告去年虧損介乎4.2至4.6億元。收報0.034元，升6.25%。
中海外（0688）1月合約銷售額按年跌一成。收報19.82元，跌0.2%。
IFR：中燃（0384）擬將增值服務子公司IPO，集資5-8億美元。收報12.46元，升2.81%。
雅居樂（3383）1月合約銷售額跌12%。收報2.45元，升3.81%。
保利置業（0119）1月合約銷售額增105%。收報1.9元，升2.15%。
力高地產（1622）1月合約銷售額跌49%。收報1.53元，升3.38%。
新城（1030）1月合約銷售跌26%。收報2.94元，升4.63%。
融信中國（3301）1月合約銷售跌84%。收報1.05元，升3.96%。
金地商置（0535）1月合約銷售跌59%。收報0.68元，無升跌。
破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見3.26元，收報3.17元，升7.46%；3D Medicines（1244）創上市新高，見72.6元，收報72.6元，升11.69%；粉筆（2469）創上市新高，見12.88元，收報12.48元，升2.3%；非凡中國（8032）創52周高，見1.63元，收報1.59元，跌0.63%；家鄉互動（3798）創52周高，見2.15元，收報2.12元，升16.48%；日清食品（1475）創52周高，見6.85元，收報6.81元，升0.15%；美圖公司（1357）創52周高，見2.87元，收報2.86元，升17.21%；耀才（1428）創52周高，見1.63元，收報1.59元，升1.92%；時代集團（1023）創52周高，見1.13元，收報1.09元，升6.86%；天能（0819）創52周高，見12.5元，收報12.16元，升0.5%。
1隻股份創上市新低，包括Okura（1655）低見0.241元，收報0.241元，跌5.49%。
異動股
上升異動股，包括，順騰（0932）收報0.117元，升36.05%；太和控股（0718）收報0.099元，升25.32%；中國擎天軟件（1297）收報0.51元，升22.89%；美圖公司（1357）創52周高，見2.87元，收報2.86元，升17.21%；家鄉互動（3798）創52周高，見2.15元，收報2.12元，升16.48%；意馬國際（0585）收報0.37元，升15.63%；BC科技（0863）收報3.79元，升14.85%；百度（9888）收報161.2元，升14.41%。
下跌異動股，包括，光啟科學（0439）收報0.185元，跌24.8%；北控醫療健康（2389）收報0.122元，跌15.86%；潤邁德醫療（2297）平上市低位1.18元，收報1.18元，跌15.71%；萬華媒體（0426）收報0.102元，跌15%；新世紀醫療（1518）收報0.53元，跌11.67%；博駿教育（1758）收報0.186元，跌11.43%；太平洋酒吧（8432）收報0.079元，跌10.23%；環球數碼（8271）收報0.082元，跌9.89%；冠軍科技集團（0092）收報0.088元，跌9.28%；遠大中國（2789）收報0.034元，跌8.11%；福晟（0627）收報0.013元，跌7.14%。
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