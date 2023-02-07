恒指今早高開66點，高位升290點，午後升幅進一步收窄，低於早市低位，僅升37點，全日高低波幅253點。

恒指收市升76點或0.36%，報21298點，大市成交金額1037億元，較上日減少23.7%，是1月27日972.5億元成交後最少；國指升42點或0.6%，報7232點。恒生科技指數收報4516點，升1.15%。

藍籌股成交金額321.22億元，佔大市成交30.97%；科指成份股成交金額323.47億元，佔大市成交31.19%；國指成份股成交金額435.89億元，佔大市成交42.03%。

阿里巴巴（9988）、工行（1398）、平保（2318）貢獻恒指較多。匯控（0005）、美團（3690）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌24隻升，47隻下跌，5隻無升跌。百度 （9888）升15.33%，收報162.5元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌2.58%，收報52.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，9隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）創52周高，見166.3元，收報162.5元，升15.33%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.88元，跌4%。

恒指續低於10天線(21942.43點)、20天線(21723.89點)。科指續低於10天線(4627.6點)，曾升穿20天線(4570.36點)。

北水南下合計淨流入0.17億元，較上日減少99.17%，連續第2日流入，累計流入20.07億元。南水北上合計淨流出38.61億元人民幣，較上日增加610.52%，連續第3日流出，累計流出86.51億元。

三大指數今日表現

恒指曾升最多1.37%，是1月26日後最大升幅，當日升幅為2.37%。今曾高見21512.21點，是2月3日21820.78點後最高。今日收市報21298.7點，是2月3日後收市新高，當日報21660.47點。

科指曾升最多2.55%，是2月1日後最大升幅，當日升幅為3.37%。今曾高見4578.67點，是2月3日4694.24點後最高。今日收市報4516.31點，是2月3日後收市新高，當日報4634.19點。

現報4516.31元，升1.15%。

國指曾升最多1.76%，是2月1日後最大升幅，當日升幅為1.87%。今曾高見7315.73點，是2月3日7463.28點後最高。今日收市報7232.25點，是2月3日後收市新高，當日報7387.02點。

現報7232.25元，升0.6%。

午後消息股表現

比亞迪（1211）考慮歐洲建廠。收報245.4元，跌0.16%。

今早及隔晚消息股表現

人保（1339）壽險據報要求全員背誦董事長羅熹「金句」，官媒：切莫讓企業文化跑偏。收報2.58元，無升跌。

百度（9888）曾漲13%，確認推出類似ChatGPT產品，名為「文心一言」。創52周高，見166.3元，收報162.5元，升15.33%。

美國擬最快本周對俄羅斯鋁徵收200%關稅。俄鋁（0486）收報4元，跌1.48%。中鋁（2600）收報4.21元，升5.25%。

中芯（0981）最快今日公布業績。收報17.48元，升1.51%。

經營HKTVmall的香港科技探索（1137）公布，HKTVmall上月GMV跌5%，稱受外遊限制放寬及長假期影響。收報5.4元，跌1.1%。

馬雲申報兩度減持騰盛博藥（2137）套現8238萬。收報11.8元，跌4.22%。

茂宸集團（0273）預告去年虧損介乎4.2至4.6億元。收報0.033元，升3.13%。

中海外（0688）1月合約銷售額按年跌一成。收報43.75元，跌0.91%。

IFR：中燃（0384）擬將增值服務子公司IPO，集資5-8億美元。收報12.26元，升1.16%。

雅居樂（3383）1月合約銷售額跌12%。收報2.4元，升1.69%。

保利置業（0119）1月合約銷售額增105%。收報1.91元，升2.69%。

力高地產（1622）1月合約銷售額跌49%。收報1.52元，升2.7%。

新城（1030）1月合約銷售跌26%。收報2.91元，升3.56%。

融信中國（3301）1月合約銷售跌84%。收報1.03元，升1.98%。

金地商置（0535）1月合約銷售跌59%。收報0.64元，跌5.88%。

破頂股表現

破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見3.53元，收報3.5元，升18.64%；3D Medicines（1244）創上市新高，見76.15元，收報72.7元，升11.85%；粉筆（2469）創上市新高，見12.88元，收報11.7元，跌4.1%；非凡中國（8032）創52周高，見1.63元，收報1.6元，無升跌；家鄉互動（3798）創52周高，見2.15元，收報2.12元，升16.48%；日清食品（1475）創52周高，見6.85元，收報6.82元，升0.29%；美圖公司（1357）創52周高，見2.95元，收報2.8元，升14.75%；海亮國際（2336）創52周高，見0.185元，收報0.185元，無升跌；百度（9888）創52周高，見166.3元，收報162.5元，升15.33%；百度 （9888）創52周高，見166.3元，收報162.5元，升15.33%；利福中國（2136）創52周高，見1.22元，收報1.22元，升11.93%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括人瑞人才（6919）低見3.88元，收報4.05元，跌5.15%；Okura（1655）低見0.241元，收報0.25元，跌1.96%；煜盛（1859）低見0.145元，收報0.198元，跌26.67%；山東博安生物（6955）低見14.88元，收報14.88元，跌3%。

異動股

上升異動股，包括，順騰（0932）收報0.123元，升43.02%；大唐集團（2117）收報0.81元，升28.57%；中國擎天軟件（1297）收報0.53元，升27.71%；安山金控（0033）收報2.02元，升24.69%；皓天財經（1260）收報0.3元，升20%；BC科技（0863）收報3.94元，升19.39%；中國新城鎮（1278）收報0.069元，升18.97%；禪遊科技（2660）創上市新高，見3.53元，收報3.5元，升18.64%；陸慶（8052）收報0.026元，升18.18%；金匯（8160）收報0.06元，升17.65%；家鄉互動（3798）創52周高，見2.15元，收報2.12元，升16.48%。

下跌異動股，包括，煜盛（1859）創上市新低，見0.145元，收報0.198元，跌26.67%；光啟科學（0439）收報0.185元，跌24.8%；冠軍科技集團（0092）收報0.083元，跌14.43%；北控醫療健康（2389）收報0.125元，跌13.79%；博駿教育（1758）收報0.186元，跌11.43%；天潤雲（2167）收報10.9元，跌10.66%；英皇文化產業（0491）收報0.042元，跌10.64%；新世紀醫療（1518）收報0.54元，跌10%；潤邁德醫療（2297）平上市低位1.18元，收報1.27元，跌9.29%；雲遊控股（0484）收報1.34元，跌8.84%；環球數碼（8271）收報0.083元，跌8.79%。

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