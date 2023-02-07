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永安發盈警 料去年盈轉虧蝕逾3億元

永安（0289）發盈警，預料截至去年12月底，錄得3.04億元虧損，前年同期則錄得純利5.53億元。

集團解釋，由盈轉虧主要由於其投資組合錄得虧損，以及投資物業錄得估值淨損失。去年集團之投資組合未實現虧損約為2.59億元；去年投資物業錄得估值淨損失約3.66億元，前年同期則錄得淨收益1.8億元。

集團又指，即使扣除投資物業估值淨損失及有關遞延稅項，去年亦只錄得純利7580萬元，前年則錄得純利4.2億。集團表示，純利減少主要由於證券投資組合按年由盈轉虧、物業投資收入下降，以及百貨業務虧損擴大。

永安收報15.6元，無升跌。

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