聯儲局主席鮑威爾重申會繼續加息，稱如果就業市場持續火爆，利率峰值可能比交易員和決策者預期的更高。明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari預計，利率要升至5.4%才能遏制通脹。另外，美國國防部稱，在氣球被擊落後北京斷然拒絕五角大樓安排兩國防長通電話的提議。一位共和黨重量級眾議員表示，他確信習近平事先知道中國氣球的路徑。美債息倒掛收窄，道指見1個月收市高。
道瓊斯工業平均指數收漲265點，升幅0.79%，報34156點。標普500指數收漲52點，升幅1.29%，報4164點。納斯達克綜合指數收漲226點，或1.91%，報12113點。
微軟升4.2%，報267.56美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻71點，而家得寶跌1.24%，報325.2元，拖低道指26點。
科技股方面，蘋果收市報154.65元，升1.92%，谷歌母公司Alphabet收市報107.64元，升4.6%，亞馬遜收市報102.11元，跌0.06%，Facebook收市報191.62元，升2.98%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.23%，報458點。德國DAX指數收跌0.17%，報15320點；法國CAC 40指數跌0.07%，報7132點；英國富時100指數收漲0.36%，報7864點。
道指曾升最多1.03%，是1月31日後最大升幅，當日升幅為1.12%。曾高見34240點，是2月1日34334.7點後最高。收市報34156.69點，是1月13日後收市新高，當日報34302.61點。
標指曾升最多1.59%，是2月2日後最大升幅，當日升幅為1.85%。曾高見4176.54點，是2月3日4182.36點後最高。收市報4164點，是2月2日後收市新高，當日報4179.76點。
納指曾升最多2.21%，是2月2日後最大升幅，當日升幅為3.84%。曾高見12150.22點，是2月3日12231.31點後最高。收市報12113.79點，是2月2日後收市新高，當日報12200.82點。
美2年期10年期債息倒掛收窄，幅度屆乎78.105基點至83.666基點。收報79.506基點，是2月3日後收市最窄。
美3個月10年期債息倒掛收窄，曾見101.673基點，是1月6日後最窄。收報102.248基點，是1月10日後收市最窄。
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