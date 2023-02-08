港元現報7.8488元貶值1點子，曾貶值最多3點子，報7.849元，是2022年11月10日7.8499元後最弱。亦曾升值最多6點子，報7.8481元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.92點子至1.15191%；1星期HIBOR跌8.98點子至1.555%；2星期HIBOR跌8.06點子至1.87512%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.96點子至3.47323%；6個月期HIBOR跌0.68點子至4.04786%；12個月期HIBOR升1.38點子至4.6831%。

美元指數現報103.323貶值0.104點或0.1%。

美元1個月期LIBOR報4.58829%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-2.1823%，連續2日擴闊，利差是2007年11月12日後最低，當日差距為-2.4546%。

對上一次連續2日擴闊，是2023年1月25日，當日利差報-1.5624%。