隨著社會復常，部分公司亦漸從在家工作回復至返回辦公室工作，調查反映58%受訪者表示，支持可靈活安排在辦公室及在家工作時間的混合工作模式，期望每週平均能有2.8天在家工作。不過，76%受訪者同意，在家工作會令工作與個人生活的界線變得模糊、70%認為會令工作時間變得更長、64%認為會減少社交，繼而令孤獨感增加。

健康保障方面，曾感染新冠肺炎的受訪者之中惟僅有17%有因曾染疫增購醫療保險，而曾染疫受訪者無增購醫療保險的三大主因包括，42%打算日後只使用公營醫療服務、38%表示資金不足、19%則指僱主提供的團體保險保障充足。整體受訪者中，22%沒有任何醫療保險、13%僅擁有僱主提供的團體醫療保險，換言之有 35%受訪者或會於退休後沒有任何醫療保障。

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，樂見社會已逐步踏上復常之路。市民大眾在疫情過後增加旅遊及消費是可以理解，但䛏為亦要平衡消費和儲蓄、建立理財習慣。另外，她認為在醫療保障上勿完全依賴團體保險，建建議可透過參加強積金可扣稅自願性供款及根據需要購買自願醫保等，建立更充裕的退休及醫療保障網，同時兼享扣稅的好處。

是次調查於2022年10月31日至11月11日期間進行，透過網上問卷及面對面形式，訪問共1,023名年齡介乎18-65歲及最少擁有一個強積金賬戶的在職港人，探討在職港人對理想退休生活的目標、看法及實現目標的可能性。

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