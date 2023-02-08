《彭博》報道，英國國會委員會發表長達23頁的報告，指責匯豐銀行以文件不充分為由，限制移居英國的香港人提取戶口内的強積金存款。
該報告提到，部分港人匯豐客戶移居英國後，發現無法動用銀行戶口内強積金儲蓄，批評該行不公正地拒絕客戶動用個人儲蓄。
根據委員會向全黨議會小組提供資料，匯豐指英國政府向移英港人提供的入境文件不足以解鎖資金，拒絕發放強積金。
自由民主黨聯席主席甘文康（Alistair Carmichael）批評匯豐，指責銀行為中國共產黨做骯髒工作。（doing the dirty work of the Chinese Communist Party）他又指，事件不再只是對法律的解釋，而是關乎個人使用自己財產的基本權利。
匯豐銀行發表聲明指，該行尊重人權，但與所有銀行一樣，必須在開展業務的每個地區遵守法律和監管機構指示。
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