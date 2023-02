該報告提到,部分港人匯豐客戶移居英國後,發現無法動用銀行戶口内強積金儲蓄,批評該行不公正地拒絕客戶動用個人儲蓄。

根據委員會向全黨議會小組提供資料,匯豐指英國政府向移英港人提供的入境文件不足以解鎖資金,拒絕發放強積金。

自由民主黨聯席主席甘文康(Alistair Carmichael)批評匯豐,指責銀行為中國共產黨做骯髒工作。(doing the dirty work of the Chinese Communist Party)他又指,事件不再只是對法律的解釋,而是關乎個人使用自己財產的基本權利。

匯豐銀行發表聲明指,該行尊重人權,但與所有銀行一樣,必須在開展業務的每個地區遵守法律和監管機構指示。

