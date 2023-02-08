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中交建去年新簽合同1.5萬億人幣 第四季佔5100億元

中交建（1800）公布，去年全年集團新簽合同額15,422億元（人民幣，下同），按年增長21.64%，完成年度目標的109%。其中，基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務 和其他業務分為13,670億、548.99億、1,067億和136.33億元。

單計去年第四季，新簽合同額為5100.95億元，按年升95.29%，按季增長121.53%，主要由於前三季受疫情影響新簽合同增速低於計劃預期，第四季疫情防控政策全面放開，具備條件項目加快落地簽約，業務增量主要來自境內道路與橋樑建設、市政工程、城市綜合開發、房屋建築等投資與建設項目的增加。

2022年，各業務來自於境外地區新簽合同額2,167.82億元，按年增長0.4%，約佔集團新簽合同額的14%。其中，基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別為2,086.41億元、13.58億元、56.78億元和11.05億元。

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