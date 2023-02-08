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金管局維持逆周期緩衝資本比率1%不變

金管局公布，香港適用的逆周期緩衝資本（CCyB）比率維持不變，仍為1%。總裁余偉文表示，最新的經濟指標顯示，香港經濟活動在去年第4季持續疲軟，有關全球及本地經濟環境的不明朗因素仍然偏高，但有初步跡象顯示本地經濟活動正在回穩，因此現階段適宜將CCyB比率維持在當前水平，並繼續密切觀察相關情況。

金管局表示定出CCyB比率時，已考慮多項資訊，包括「緩衝資本參考指引」，即根據信貸與本地生產總值的比率相對其長期趨勢的差距，以及住宅物業價格與租金比率相對其長期趨勢的差距而編製。根據2022年第3季數據，和第4季預測數據，指引較大可能反映CCyB比率應為0%。

當局指，最新的經濟指標顯示，香港經濟活動在2022年第4季持續疲軟，有關全球及本地經濟環境的不明朗因素仍然偏高，但有初步跡象顯示本地經濟活動正在回穩，因此現階段適宜將CCyB比率維持於1%，並繼續密切觀察相關情況。

CCyB為銀行資本監管要求一部分，普通股權一級資本未能符合延展緩衝資本規定，會在盈利分派上受到限制，以協助銀行在信貸周期逆轉時吸收虧損，使銀行體系隨後仍可繼續提供借款。金管局對上一次調整是在2020年3月，由2%下調至1%，以應付新冠肺炎爆發對香港經濟衝擊，增加銀行空間支持香港中小企的融資需要。