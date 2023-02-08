理想表示，以上車款即日起開啟正式訂購。2023年2月9日起，理想L7將在理想汽車全國零售中心開放試駕。理想L7 Pro和理想L7 Max將於今年3月1日陸續開啟交付，理想L7 Air和理想L8 Air將於今年4月初陸續開始交付。

理想公布，L7車款搭載四驅增程電動系統，CLTC綜合續航里程為1315 公里，WLTC綜合續航里程達1,100 公里，百公里加速需5.3秒。理想L7 Air

標配理想AD Pro智能駕駛系統和SS Pro智能空間系統，並配備CDC連續可變阻尼減振器。理想L7 Pro和理想L7 Max則採用理想魔毯空氣懸架，分別配備了理想AD Pro和理想AD Max智能駕駛系統，以及SS Pro和SS Max智能空間系統。

此外，公司宣佈將與國內兩家動力電池企業欣旺達和蜂巢能源科技建立合作，兩家企業均為理想汽車建立了專有生產綫，生產公司自研的電池包。欣旺達和蜂巢的電池將分別配備於理想L8 Air和理想L7 Air車型，其性能、質量和保修政策均與Pro和Max車型保持一致。