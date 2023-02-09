繼鮑威爾後聯儲局又有多名官員發表鷹派講話，強調必須繼續加息，最終利率可能達到比先前預期更高水平。利率期權交易員加大力度押注聯儲局會加息至6%。另外，美國總統拜登稱，氣球事件後美中關係尚未受到重大衝擊。美國財長耶倫表示仍打算訪問中國，但時機需由國務院和五角大樓來定。標指、納指見本周最大跌幅。美2年期10年期債息倒掛曾收窄至77.34基點，是2月3日後最窄，收報81.523基點。美3個月10年期債息倒掛屆乎102.841基點至111.752基點。