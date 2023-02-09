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市場押注聯儲局會加息至6% 道指跌207點

繼鮑威爾後聯儲局又有多名官員發表鷹派講話，強調必須繼續加息，最終利率可能達到比先前預期更高水平。利率期權交易員加大力度押注聯儲局會加息至6%。另外，美國總統拜登稱，氣球事件後美中關係尚未受到重大衝擊。美國財長耶倫表示仍打算訪問中國，但時機需由國務院和五角大樓來定。標指、納指見本周最大跌幅。美2年期10年期債息倒掛曾收窄至77.34基點，是2月3日後最窄，收報81.523基點。美3個月10年期債息倒掛屆乎102.841基點至111.752基點。

道瓊斯工業平均指數收跌207點，跌幅0.61%，報33949點。標普500指數收跌46點，跌幅1.11%，報4117點。納斯達克綜合指數收跌203點，或1.68%，報11910點。

麥當勞跌1.69%，報262.82美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累29點，而聯合健康升1.33%，報483.22元，貢獻道指41點。

科技股方面，蘋果收市報151.92元，跌1.76%，谷歌母公司Alphabet收市報99.37元，跌7.68%，亞馬遜收市報100.05元，跌2.01%，Facebook收市報183.43元，跌4.27%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.28%，報459點。德國DAX指數收漲0.6%，報15412點；法國CAC 40指數跌0.18%，報7119點；英國富時100指數收漲0.27%，報7885點。