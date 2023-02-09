個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.96%，折合報378.54元；阿里巴巴（9988）跌0.37%，折合報103.12元；美團（3690）跌0.9%，折合報151.71元；匯控（0005）升0.08%，折合報57.84元；建行（0939）跌0.79%，折合報4.96元。

道期現升0.152%；標期現升0.12%；納期現升0.22%。日股現跌0.51%，韓股現升3.03%，澳股現跌0.24%。

VIX指數隔晚升5.19%或0.97點，報19.63點。

紐油現跌0.03%或0.03美元，報78.44美元；布油現升1.67%或1.4美元，報85.09美元；金價現跌0.08%或1.61美元，報1873.88美元；LME 銅期貨隔晚跌0.36%或32.5美元，報8892.5美元。美國10年期債息現跌0.29%或0.0105厘，報3.5993厘。

今日焦點股份可留意：

中芯（0981）最快今日公布績。

北水再增持商湯（0020）。

國資委據報限制航空公司低價售票。

國泰（0293）第5次延遲派優先股股息。國泰旗下餐飲公司首季招180人，年底提供飛機餐數目恢復至疫情水平。

理想（2015）發布三款五座SUV車款。

受累深圳航空績差，深圳國際（0152）料去年盈利倒退最多75%。

金界（3918）全年扭虧為盈賺1.07億美元，以股代息派每股0.75美仙。

東風汽車（0489）上月銷量跌64％至10.81萬輛。

中交建（1800）去年新簽合同1.5萬億人幣，第四季佔5100億元。

澳門旅遊局：博彩客佔旅客不足5%。

復星旅遊（1992）三亞項目農曆年營業額升4.5%，錄1.6億人幣 。

嚐•高美（8371）首三季溢利按年增近12%至逾5000萬。

港交所（0388）與南京市金融辦簽署合作備忘錄，支持南京市企業來港上市。

登輝控股（1692）：歐洲市場訂單穩定，擬拓中東市場。

百勝中國（9987）：農曆新年同店錄中單數增長，需觀望年後表現。

英國會發報告，轟匯豐限制移英港人提取強積金，匯豐：遵守法律和監管機構指示。

騰訊（0700）據報策劃《無畏契約》聯賽，最快今年夏天啟動。

乘聯會：內地1月狹義乘用車零售銷量按年減37.9%，按月減40%。

秀商時代（1849）發盈警，料去年溢利跌六成。

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