moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

永利澳門第四季虧損擴大 收入大跌41%

永利澳門（1128）公布，控股股東WynnResorts公布業績，當中包括永利澳門的數據，截至去年12月底止第四季，虧損擴大至2.35億美元，去年同期蝕2.08億美元，期內收入1.9億美元，按年跌41.5%。

WynnResorts,Limited行政總裁潘國宏表示，「於澳門，我們很榮幸在本季獲得為期10年的新博彩批給，並且很高興在最近的農曆新年假期期間，旅客及需求都顯著回升。我們相信，我們已為澳門下一階段的增長取得成功作好準備」。

澳門業務方面，永利皇宮第四季經營收益為1.131億美元，按年減少41.7%。2022年第四季永利皇宮經調整後的物業LBITDAR虧損擴大至2390萬美元，去年同期則為LBITDA 140萬美元。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為0.11%，低於3.1%至3.4%的物業預期範圍及低於2021年第四季錄得的2.59%。中場業務的賭枱贏額百分比為23.3%，高於2021年第四季錄得的22.7%。

永利澳門2022年第四季的經營收益為7720萬美元，按年減少41.3%。第四季經調整後的物業LBITDAR擴大至3520萬美元，而2021年第四季則為LBITDA 2450萬美元。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為1.20%，低於3.1%至3.4%的物業預期範圍及低於2021年第四季錄得的2.85%。中場業務的賭枱贏額百分比為17.2%，略低於2021年第四季錄得的17.4%。

其他報道

迪士尼將裁員7000人並削成本55億美元

港股ADR跌170點 夜期低水122點 美期升 亞股個別發展

國資委據報限制航空公司低價售票

北水增持商湯 減持工行

市場押注聯儲局會加息至6% 道指跌207點