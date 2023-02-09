WynnResorts,Limited行政總裁潘國宏表示，「於澳門，我們很榮幸在本季獲得為期10年的新博彩批給，並且很高興在最近的農曆新年假期期間，旅客及需求都顯著回升。我們相信，我們已為澳門下一階段的增長取得成功作好準備」。

澳門業務方面，永利皇宮第四季經營收益為1.131億美元，按年減少41.7%。2022年第四季永利皇宮經調整後的物業LBITDAR虧損擴大至2390萬美元，去年同期則為LBITDA 140萬美元。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為0.11%，低於3.1%至3.4%的物業預期範圍及低於2021年第四季錄得的2.59%。中場業務的賭枱贏額百分比為23.3%，高於2021年第四季錄得的22.7%。

永利澳門2022年第四季的經營收益為7720萬美元，按年減少41.3%。第四季經調整後的物業LBITDAR擴大至3520萬美元，而2021年第四季則為LBITDA 2450萬美元。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為1.20%，低於3.1%至3.4%的物業預期範圍及低於2021年第四季錄得的2.85%。中場業務的賭枱贏額百分比為17.2%，略低於2021年第四季錄得的17.4%。

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