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恒指半日升73點 科指升0.55% 北水轉流入 百度跌5% 知乎跌12% 賭股升

 

市場押注美國加息至6%，美股下跌，恒指今早低開129點後，短暫擴大跌幅至132點後，倒升最多149點，半日高低波幅282點。

恒指半日升73點或0.34%，報21356點，大市成交金額516億元；國指升22點或0.31%，報7211點。恒生科技指數收報4455點，升0.55%。

藍籌股成交金額216.39億元，佔大市成交41.93%；科指成份股成交金額152.88億元，佔大市成交29.62%；國指成份股成交金額203.54億元，佔大市成交39.44%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、美團（3690）拖累大市。

藍籌35隻升，35隻下跌，6隻無升跌。小米（1810）升4.17%，收報12.98元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌5.34%，收報149元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，7隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報25.6元，升8.02%；跌幅最大的是百度（9888）收報149元，跌5.34%。

恒指10天線(21745.31點)跌穿20天線(21736.91點)。科指10天線(4583.11點)向下逼近20天線(4564.64點)。

北水南下合計淨流入4.37億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入74.3億元人民幣，終止連續4日流出。

擬推「京東版」ChatGPT？ 京東（9618）何曉冬：更聚焦2B行業。收報219.6元，升0.18%。

美高梅中國（2282）盈轉虧，第四季LBITDA，5500萬美元，全年2.03億美元。收報9.76元，升5.29%。

永利澳門（1128）第四季虧損擴大，收入大跌41%。收報8.88元，升6.73%。

中芯（0981）最快今日公布績，績前收報17.52元，升0.57%。

北水再增持商湯（0020）。收報2.7元，升0.37%。

近日熱炒的人AI概念相關股，表現如下，百度（9888）收報149元，跌5.34%。知乎（2390）收報28.55元，跌12.02%。騰訊（0700）收報385.4元，升0.84%。阿里巴巴（9988）收報105元，升1.45%。

國資委據報限制航空公司低價售票。國航（0753）收報6.7元，跌0.45%。南航（1055）收報5.18元，跌0.38%。東航（0670）收報3.11元，無升跌。

國泰（0293）第5次延遲派優先股股息。國泰旗下餐飲公司首季招180人，年底提供飛機餐數目恢復至疫情水平。收報7.8元，跌0.51%。

理想（2015）發布三款五座SUV車款。收報100.4元，無升跌。

受累深圳航空績差，深圳國際（0152）料去年盈利倒退最多75%。收報7.41元，跌0.94%。

金界（3918）全年扭虧為盈賺1.07億美元，以股代息派每股0.75美仙。收報7.14元，跌1.11%。

東風汽車（0489）上月銷量跌64％至10.81萬輛。收報4.51元，跌0.44%。

中交建（1800）去年新簽合同1.5萬億人幣，第四季佔5100億元。收報3.99元，升1.01%。

澳門旅遊局：博彩客佔旅客不足5%。新濠國際發展（0200）收報10.44元，升7.74%。美高梅中國（2282）收報9.76元，升5.29%。澳博（0880）收報4.28元，升3.63%。永利澳門（1128）收報8.88元，升6.73%。銀河娛樂（0027）收報53.9元，升2.28%。金沙中國（1928）收報28.95元，升3.39%。信德（0242）收報1.68元，跌0.59%。

復星旅遊（1992）三亞項目農曆年營業額升4.5%，錄1.6億人幣 。收報11.26元，升1.81%。

嚐•高美（8371）首三季溢利按年增近12%至逾5000萬。收報1.48元，無升跌。

港交所（0388）與南京市金融辦簽署合作備忘錄，支持南京市企業來港上市。收報336.4元，跌0.24%。

登輝控股（1692）：歐洲市場訂單穩定，擬拓中東市場。收報2.34元，無升跌。

百勝中國（9987）：農曆新年同店錄中單數增長，需觀望年後表現。收報481元，升0.21%。

英國會發報告，轟匯豐限制移英港人提取強積金，匯豐：遵守法律和監管機構指示。匯控（0005）收報57.65元，跌0.26%。

騰訊（0700）據報策劃《無畏契約》聯賽，最快今年夏天啟動。收報385.4元，升0.84%。

乘聯會：內地1月狹義乘用車零售銷量按年減37.9%，按月減40%。吉利（0175）收報11.84元，升0.68%。比亞迪（1211）收報245.6元，升1.49%。廣汽集團（2238）收報5.55元，跌0.18%。長城汽車（2333）收報10.66元，升0.38%。小鵬（9868）收報39.35元，升0.64%。理想汽車（2015）收報100.4元，無升跌。蔚來集團（9866）收報84.2元，跌0.12%。零跑（9863）收報27.5元，升2.42%。

秀商時代（1849）發盈警，料去年溢利跌六成。收報0.225元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，巨子生物（2367）創上市新高，見47.8元，收報47.25元，升1.94%；復銳醫療（1696）創52周高，見15.7元，收報15元，升3.31%；中電華大科技（0085）創52周高，見1.59元，收報1.58元，升14.49%；順豐同城（9699）創52周高，見13.74元，收報13.46元，升3.54%；香格里拉（0069）創52周高，見8.15元，收報8.12元，升3.31%；鷹普精密（1286）創52周高，見2.91元，收報2.91元，升4.68%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括微創腦科學（2172）低見14.32元，收報14.4元，跌2.7%；交運燃氣（1407）低見0.83元，收報0.87元，升2.35%。

5隻股份創52周低，包括九龍倉集團（0004）低見19.14元，收報19.36元，升0.83%；渝太地產（0075）低見0.58元，收報0.58元，跌7.94%；中譽集團（0985）低見1.75元，收報1.85元，升2.78%；華科資本（1140）低見0.35元，收報0.35元，跌1.41%；泰和小貸（1915）低見0.76元，收報0.8元，跌4.76%。

異動股

上升異動股，包括，福晟（0627）收報0.016元，升23.08%；香港航天科技（1725）收報10.96元，升22.73%；通達（0698）收報0.161元，升19.26%；中國環保科技（0646）收報0.78元，升16.42%；中電華大科技（0085）創52周高，見1.59元，收報1.58元，升14.49%；英皇文化產業（0491）收報0.048元，升14.29%；寶力科技（0164）收報0.117元，升12.5%；醫渡（2158）收報7.79元，升12.09%；洪橋集團（8137）收報0.74元，升10.45%；安能物流（9956）收報5.87元，升9.11%；中國鵬飛（3348）收報1.1元，升8.91%。

下跌異動股，包括，旭通（1826）收報0.088元，跌13.73%；中國新城鎮（1278）收報0.073元，跌13.1%；開源控股（1215）收報0.021元，跌12.5%；艾伯科技（2708）收報1.42元，跌12.35%；知乎（2390）收報28.55元，跌12.02%；三和建築（3822）收報0.059元，跌10.61%；中國智能交通（1900）收報0.16元，跌10.11%；遠大中國（2789）收報0.036元，跌10%；傳遞娛樂（1326）收報0.065元，跌9.72%；映客（3700）收報1.39元，跌9.15%；環球實業科技（1026）收報0.121元，跌8.33%。

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