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匯豐推「匯豐電商易」增強數碼服務 推進電商發展

公布，推出數碼收付款方案「匯豐電商易」，幫助香港中小企一站式處理多個地區或國際電商平台的收付款，過程採用實時銀行匯率，簡便程度仿如在當地收款。

隨著香港與内地免檢疫通關，加上大灣區經濟體愈趨融合，將帶動商品貿易增長。由即日起，「匯豐電商易」於商務網上理財開放予指定商業客戶，並將於未來數個月逐步推展至全港所有匯豐商業客戶。

匯豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，「跨境電子商貿成為中國内地對外貿易的強大驅動力，相關出口總值於2022年按年攀升近12%。香港作為大灣區的貿易樞紐，擔當重要門戶角色，接通區內與國際市場，優勢足以將龐大的市場潛力化為無限機遇。匯豐會繼續投資於數碼服務，以滿足電商在業務增長過程中不斷變化的需求」。

匯豐環球支付方案部常務總監兼亞太區聯席主管姚宇翠表示，「中小型電商在業務上要取得成功，簡單兼具成本效益的收付款管理方案可謂關鍵所在。『匯豐電商易』簡化現金流管理，中小企可以更快捷、易於管理和一目了然的方式，處理跨境收付款。我們會繼續善用匯豐在環球支付的優勢，配合香港及大灣區的客戶在地區及全球拓展業務」。

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