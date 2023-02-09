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安永：建議政府採針對性支援措施 「審慎洗錢」

上年本港經濟錄得負增長3.5%，安永料本財年將錄得 1,350 億元赤字，建議政府採針對性支援措施，集中提振香港中長期經濟發展，涉及總額約320億元，當中針對市民一次性支援措施涉250億元，針對企業涉70億元。

安永金融服務香港稅務主管何耀波表示，在短期紓困措施方面，建議以退稅、電費補貼、發放半個月綜合社會保障援助津貼予合資格人士、差餉及政府收費寬減等，紓緩市民和企業的經濟困T難。惟被問及會否建議政府發放消費券時，何耀波則指，最新公布的失業率跌至0.2個百分點，加上各種跡象反映香港經濟重新復蘇，因此建議政府平衡財政狀況，將儲備集中投放於中長期措施。

安永建議政府推出多項稅務優惠，以吸引人才和企業進駐發展，包括推出合資格的可退還稅收抵免計劃等。惟建議免稅額較去年為少，何耀波認為，政府應以財政儲備作為考慮，有針對性支援市民。加上在通關及開放下，料人均收入呈上升趨勢，認為政府應「審慎洗錢」。

安永人力資源譗詢服務合夥人蔡智輝表示，人才短缺是眾多企業面臨的問題。為吸引才在港發展，建議為在港完成大學學位的畢業生提供大學學費稅務扣減。合資格的本地及海外畢業生，在留港工作兩年後，將會在往後三個課稅年度獲得稅務扣減。