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ChatGPT概念熱炒 官媒發文籲勿盲目跟風

ChatGPT掀起人工智能技術生成內容(AIGC)熱潮，官媒《證券時報》發表評論文章，提醒投資者也要擦亮眼睛，尤其是概念股股價狂漲之下，不要盲目「上頭」跟風。

《證券時報》發表文章指，目前人工智能技術生成內容（AIGC）只能基於現有信息形成綜合，就像自動駕駛一樣，只有在單純的測試環境下，才能讓AI獨立運作；其次，相關概念股「含AI量」也存在較大水分。有部分公司是處於研發初級階段，距離商業化還有很大探索空間，部分公司僅是參股子公司掌握少量有關算法技術，也納入「概念股」。

文章提醒投資者要擦亮眼睛，特別是概念股股價大漲情況下，不要盲目跟風。

AI概念股今日普遍走低，百度（9888）現報150.4元，跌4.45%；美圖公司（1357）跌5.02%，報2.65元；知乎（2390）跌10.94%，報28.9元。

 

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