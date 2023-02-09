《證券時報》發表文章指，目前人工智能技術生成內容（AIGC）只能基於現有信息形成綜合，就像自動駕駛一樣，只有在單純的測試環境下，才能讓AI獨立運作；其次，相關概念股「含AI量」也存在較大水分。有部分公司是處於研發初級階段，距離商業化還有很大探索空間，部分公司僅是參股子公司掌握少量有關算法技術，也納入「概念股」。

文章提醒投資者要擦亮眼睛，特別是概念股股價大漲情況下，不要盲目跟風。

AI概念股今日普遍走低，百度（9888）現報150.4元，跌4.45%；美圖公司（1357）跌5.02%，報2.65元；知乎（2390）跌10.94%，報28.9元。

其他報道

安永：建議政府採針對性支援措施 「審慎洗錢」

羅兵咸料今年港零售按年升13%至3950億

半日沽空金額83.63億 南方恒生科技沽空金額最多

匯豐推「匯豐電商易」增強數碼服務 推進電商發展

安永料本財年錄財赤1350億元

恒指半日升73點 科指升0.55% 北水轉流入 百度跌5% 知乎跌12% 賭股升

擬推「京東版」ChatGPT？ 京東何曉冬：更聚焦2B行業

百老匯The ONE月底結業 推告別優惠 送戲飛及小賣部優惠券

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌3日 近5個月低 港元升值

Netflix再出招打擊共享帳戶 加拿大、新西蘭、葡萄牙及西班牙開始新收費計劃

聯博據報全球裁員100人

百度類似ChatGPT應用「文心一言」 據報首站將接入百度搜索

Twitter：美國訂戶最多可發4000字符的帖文 僅限Twitter Blue用戶