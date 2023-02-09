孟磊指出，北向資金在今年初大幅淨流入A股市場，主要得益於疫情防控政策優化和宏觀政策放鬆，今年內地經濟有望顯著反彈，而相比之下歐美經濟面臨衰退風險。另外，A股市場自去年11月以來，跑輸海外上市的中資股。

近期北向資金小幅流出，孟磊指除了等待經濟和政策訊息，內地部分公募基金在春節後也面臨一定的贖回壓力，部分通過北向交易的海外基金也因此減倉A股，等待市場機會。

不過，瑞銀認為，市場回調即是佈局良機，基本因素上，該行預計內地經濟增速或將在第二季出現明顯反彈，從流動性方面，公募基金新發規模滯後於股市表現約3個月，因此場外資金有望在2月開始更大規模地入市，而境內私募基金也或將隨之提高其股票倉位追逐上漲趨勢。

去年受疫情反復和國際地緣政治風險的擾動，北向資金淨流入有所縮減，不過孟磊指，最近一個季北向資金的大幅淨流入，已使累計淨流入額修正至長期流入的趨勢。該行認為，隨著未來更多經濟反彈的證據的出現，還會有一部分長線外資淨流入A股市場，預計今年北向資金淨流入量有望達3000億元以上。

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