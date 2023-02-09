moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

瑞銀：預料今年北向通有3000億元人幣外資流向A股

今年1月外資經滬深股通流入1413億元（人民幣，下同）為歷來最大單月淨流入紀錄，不過春節過後出現小幅流出，1月30日復市後至昨日淨流出58.9億元。瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，部分投資者正觀察內地經濟復蘇力度，並等待3月兩會的政策訊號，因此在短期內獲利了結，不過他預期隨着將有更多內地經濟復蘇證據，預期今年北向淨流入可達3000億元以上。

孟磊指出，北向資金在今年初大幅淨流入A股市場，主要得益於疫情防控政策優化和宏觀政策放鬆，今年內地經濟有望顯著反彈，而相比之下歐美經濟面臨衰退風險。另外，A股市場自去年11月以來，跑輸海外上市的中資股。

近期北向資金小幅流出，孟磊指除了等待經濟和政策訊息，內地部分公募基金在春節後也面臨一定的贖回壓力，部分通過北向交易的海外基金也因此減倉A股，等待市場機會。

不過，瑞銀認為，市場回調即是佈局良機，基本因素上，該行預計內地經濟增速或將在第二季出現明顯反彈，從流動性方面，公募基金新發規模滯後於股市表現約3個月，因此場外資金有望在2月開始更大規模地入市，而境內私募基金也或將隨之提高其股票倉位追逐上漲趨勢。

去年受疫情反復和國際地緣政治風險的擾動，北向資金淨流入有所縮減，不過孟磊指，最近一個季北向資金的大幅淨流入，已使累計淨流入額修正至長期流入的趨勢。該行認為，隨著未來更多經濟反彈的證據的出現，還會有一部分長線外資淨流入A股市場，預計今年北向資金淨流入量有望達3000億元以上。

 

其他報道

ChatGPT概念熱炒 官媒發文籲勿盲目跟風

瑞信連蝕五季 客戶第四季撤資破紀錄

安永：建議政府採針對性支援措施 「審慎洗錢」

羅兵咸料今年港零售按年升13%至3950億

半日沽空金額83.63億 南方恒生科技沽空金額最多

匯豐推「匯豐電商易」增強數碼服務 推進電商發展

安永料本財年錄財赤1350億元 

恒指半日升73點 科指升0.55% 北水轉流入 百度跌5% 知乎跌12% 賭股升

擬推「京東版」ChatGPT？ 京東何曉冬：更聚焦2B行業

百老匯The ONE月底結業 推告別優惠 送戲飛及小賣部優惠券

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌3日 近5個月低 港元升值