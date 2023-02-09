ACCA（特許公認會計師公會）香港分會預計2022/23的財政赤字為1,560億元，並建議推出稅務寬減措施，以及派發1萬元電子消費券，提振本港經濟。ACCA香港分會稅務委員會聯席主席何家輝表示，參考往年經驗，消費券計劃對經濟的提振作用相當於本地生產總值1.2個百分點。
何家輝指，續推消費券能鼓勵公衆在本地消費，加速香港經濟恢復動力，並幫助中小型商戶透過使用電子支付平台探索商機。同時，政府可考慮將消費券金額直接存入60歲或以上長者與合資格殘疾人士的銀行戶口，以便利相關人士。
此外，ACCA亦建議政府引入薪俸稅二級制標準稅率，將首200萬的應課稅入息實額的稅率下調至7.5%，而200萬以後的應課稅入息實額則以15%計算。在吸引外資人才方面，ACCA香港分會稅務委員會聯席主席陳志偉表示，政府應考慮向特定具戰略價值的行業提供稅務寬減，例如在首兩年免徵利得稅，並在隨後三年將稅率減半，配合一系列的激勵措施，吸引外資企業來港。
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