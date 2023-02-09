聯儲局多位官員言論偏鷹，市場押注加息至6%，拖累美股向下，不過，美10年期國債拍賣需求較預期強勁，美10年債息回落至3.6%，下試50天線，美匯指數亦轉弱，延續近日未能突破50天線的走勢。亞洲時段美期升幅擴大，市場憧憬內地有減息空間，離岸人民幣稍偏強，A股、港股亦於午後擴大升幅，恒指科指以近全日高位收市，科指收市重上20天線。外資透過南水淨買入121億元A股，北水則連續兩日流出。官媒提示新概念跟風炒作風險，兩地ChatGPT概念股逆勢下跌。