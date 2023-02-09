聯儲局多位官員言論偏鷹，市場押注加息至6%，拖累美股向下，不過，美10年期國債拍賣需求較預期強勁，美10年債息回落至3.6%，下試50天線，美匯指數亦轉弱，延續近日未能突破50天線的走勢。亞洲時段美期升幅擴大，市場憧憬內地有減息空間，離岸人民幣稍偏強，A股、港股亦於午後擴大升幅，恒指科指以近全日高位收市，科指收市重上20天線。外資透過南水淨買入121億元A股，北水則連續兩日流出。官媒提示新概念跟風炒作風險，兩地ChatGPT概念股逆勢下跌。
恒指今早低開129點後，跌最多132點，其後倒升，午後升幅進一步擴大，高位升354點，全日高低波幅486點。
恒指收市升340點或1.6%，報21624點，大市成交金額1177億元，較上日增加1.87%，是2月6日1360.2億元成交後最多；國指升124點或1.73%，報7313點。恒生科技指數收報4571點，升3.16%。
藍籌股成交金額571.27億元，佔大市成交48.53%；科指成份股成交金額402.67億元，佔大市成交34.21%；國指成份股成交金額525.44億元，佔大市成交44.64%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。建行（0939）、工行（1398）、中海油（0883）拖累大市。
藍籌54隻升，17隻下跌，5隻無升跌。小米（1810）升8.51%，收報13.52元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌3.68%，收報151.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報25.9元，升9.28%；跌幅最大的是百度（9888）收報151.6元，跌3.68%。
恒指10天線(21772.07點)跌近20天線(21750.29點)，指數則大陽燭上市20天線。科指升穿並收於20天線(4570.43點)之上。
北水南下合計淨流出8.19億元，較上日減少77.49%，連續第2日流出，累計流出-44.55億元。南水北上合計淨流入121.01億元人民幣，終止連續4日流出。
ChatGPT概念熱炒 官媒發文籲勿盲目跟風。近日熱炒的人AI概念相關股，表現如下，百度（9888）收報151.6元，跌3.68%。知乎（2390）收報29.25元，跌9.86%。騰訊（0700）收報395.6元，升3.51%。阿里巴巴（9988）收報107.6元，升3.96%。
擬推「京東版」ChatGPT？ 京東（9618）何曉冬：更聚焦2B行業。收報224.6元，升2.46%。
美高梅中國（2282）盈轉虧，第四季LBITDA，5500萬美元，全年2.03億美元。收報10.12元，升9.17%。
永利澳門（1128）第四季虧損擴大，收入大跌41%。收報8.92元，升7.21%。
中芯（0981）最快今日公布績，績前收報18.02元，升3.44%。
北水再增持商湯（0020）。收報2.78元，升3.35%。
國資委據報限制航空公司低價售票。國航（0753）收報6.72元，跌0.15%。南航（1055）收報5.13元，跌1.35%。東航（0670）收報3.11元，無升跌。
國泰（0293）第5次延遲派優先股股息。國泰旗下餐飲公司首季招180人，年底提供飛機餐數目恢復至疫情水平。收報7.8元，跌0.51%。
理想（2015）發布三款五座SUV車款。收報102.8元，升2.39%。
受累深圳航空績差，深圳國際（0152）料去年盈利倒退最多75%。收報7.39元，跌1.2%。
金界（3918）全年扭虧為盈賺1.07億美元，以股代息派每股0.75美仙。收報7.45元，升3.19%。
東風汽車（0489）上月銷量跌64％至10.81萬輛。收報4.55元，升0.44%。
中交建（1800）去年新簽合同1.5萬億人幣，第四季佔5100億元。收報4元，升1.27%。
澳門旅遊局：博彩客佔旅客不足5%。新濠國際發展（0200）收報10.46元，升7.95%。美高梅中國（2282）收報10.12元，升9.17%。澳博（0880）收報4.3元，升4.12%。永利澳門（1128）收報8.92元，升7.21%。銀河娛樂（0027）收報54.4元，升3.23%。金沙中國（1928）收報29.5元，升5.36%。信德（0242）收報1.71元，升1.18%。
復星旅遊（1992）三亞項目農曆年營業額升4.5%，錄1.6億人幣 。收報11.22元，升1.45%。
嚐•高美（8371）首三季溢利按年增近12%至逾5000萬。收報1.48元，無升跌。
港交所（0388）與南京市金融辦簽署合作備忘錄，支持南京市企業來港上市。收報343.4元，升1.84%。
登輝控股（1692）：歐洲市場訂單穩定，擬拓中東市場。創52周高，見2.34元，收報2.34元，無升跌。
百勝中國（9987）：農曆新年同店錄中單數增長，需觀望年後表現。收報481.6元，升0.33%。
英國會發報告，轟匯豐限制移英港人提取強積金，匯豐：遵守法律和監管機構指示。匯控（0005）收報58元，升0.35%。
騰訊（0700）據報策劃《無畏契約》聯賽，最快今年夏天啟動。收報395.6元，升3.51%。
乘聯會：內地1月狹義乘用車零售銷量按年減37.9%，按月減40%。吉利（0175）收報12.02元，升2.21%。比亞迪（1211）收報249.4元，升3.06%。華晨中國（1114）收報4.86元，升1.67%。廣汽集團（2238）收報5.62元，升1.08%。東風集團股份（0489）收報4.55元，升0.44%。長城汽車（2333）收報10.78元，升1.51%。北京汽車（1958）收報2.35元，升2.17%。小鵬（9868）收報40.3元，升3.07%。五菱（0305）收報0.95元，升2.15%。理想汽車（2015）收報102.8元，升2.39%。蔚來集團（9866）收報86.1元，升2.14%。零跑（9863）收報28元，升4.28%。
秀商時代（1849）發盈警，料去年溢利跌六成。收報0.225元，無升跌。
破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見32.9元，收報32.9元，升5.96%；巨子生物（2367）創上市新高，見51.4元，收報50.15元，升8.2%；特海國際（9658）創上市新高，見17.7元，收報17.5元，升8.56%；復銳醫療（1696）創52周高，見15.7元，收報14.8元，升1.93%；浪潮國際（0596）創52周高，見6.08元，收報6.02元，升11.48%；海亮國際（2336）創52周高，見0.185元，收報0.185元，無升跌；中電華大科技（0085）創52周高，見1.65元，收報1.63元，升18.12%；順豐同城（9699）創52周高，見13.74元，收報12.96元，跌0.31%；香格里拉（0069）創52周高，見8.15元，收報8.14元，升3.56%；登輝控股（1692）創52周高，見2.34元，收報2.34元，無升跌；鷹普精密（1286）創52周高，見3元，收報2.93元，升5.4%。
4隻股份創上市新低，包括東原仁知（2352）低見7.08元，收報7.08元，跌0.7%；梁志天設計集團（2262）低見0.185元，收報0.185元，跌1.6%；微創腦科學（2172）低見14.32元，收報14.6元，跌1.35%；交運燃氣（1407）低見0.83元，收報0.86元，升1.18%。
6隻股份創52周低，包括看通集團（1059）低見0.3元，收報0.305元，跌4.69%；九龍倉集團（0004）低見19.14元，收報19.66元，升2.4%；渝太地產（0075）低見0.58元，收報0.62元，跌1.59%；中譽集團（0985）低見1.75元，收報1.85元，升2.78%；華科資本（1140）低見0.35元，收報0.365元，升2.82%；泰和小貸（1915）低見0.76元，收報0.79元，跌5.95%。
異動股
上升異動股，包括，醫渡（2158）收報8.29元，升19.28%；大豐港（8310）收報0.097元，升18.29%；中電華大科技（0085）創52周高，見1.65元，收報1.63元，升18.12%；海昌海洋公園（2255）收報2.22元，升18.09%；中國育兒網絡（1736）收報0.072元，升18.03%；中國環保科技（0646）收報0.78元，升16.42%；通達（0698）收報0.157元，升16.3%；福晟（0627）收報0.015元，升15.38%；加科思（1167）收報7.8元，升14.37%；銀杏教育（1851）收報0.99元，升13.79%。
下跌異動股，包括，艾伯科技（2708）收報1.41元，跌12.96%；霸王（1338）收報0.046元，跌11.54%；旭通（1826）收報0.091元，跌10.78%；映客（3700）收報1.37元，跌10.46%；遠大中國（2789）收報0.036元，跌10%；知乎（2390）收報29.25元，跌9.86%；南方通信（1617）收報0.11元，跌9.84%；中國新城鎮（1278）收報0.076元，跌9.52%；南方錳業（1091）收報0.66元，跌8.33%；萬華媒體（0426）收報0.106元，跌7.83%。
其他報道
機電工程商聯會：業界缺2000至3000人 免阻經濟發展需研究解決策略