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TVB：埋堆堆業務綜合入賬  堅決否定公司為個別董事或股東利益經營

電視廣播（TVB）（0511）發出自願公告指，近期注意到一封於社交媒體平台上發布的「致本公司董事局」的信件及與該信件有關的若干媒體報導。公司就事件發聲明澄清，內地視頻平台埋堆堆透過旗下附屬公司上海翡翠東方傳播實際控制，該視頻平台的財務業績綜合入賬，TVB享有與其擁有權比例相應的埋堆堆商業活動全部經濟利益。

TVB強調，極度重視企業管治，並嚴格遵守所有適用的法律和法規。其強烈否認該信件中的指控，並堅決否定任何推斷指，其本身或其任何附屬公司或業務部門，是為了個別董事或股東的利益而經營，以致其本身及其股東整體利益受損。相反，該公司不斷致力為所有股東的利益創造長期可持續回報。

TVB指，保留對散佈有關其虛假及惡意信息的人士採取法律行動的權利，並提出股東及潛在投資者切勿信賴有關市場謠傳。

緊接TVB刋發公告，大聯盟在社交媒體發文，批評TVB的回應形同知道國家廣電總局頒布的 《6 號令》規定，即外資、合資或合作公司不得參與OTT或手機平台業務，因此或向有關人士追究責任，重申要求主席許濤及非執行董事黎瑞剛辭職。該公司股價今日造好，全日升0.26%至3.89元。

 

 

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