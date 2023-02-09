太古地產（1972）公布去年第四季營運數據，香港整體辦公樓租用率錄得96%，較2021年底下跌1個百分點；太古廣場截至去年底至租用率為97%，租金錄得18%按年跌幅，太古廣場一、二座最新每平方呎租金為100至120元；太古廣場三座最新每平方呎租金為95元。太古坊整體租金亦按年下跌2%，租用率96%，當中港島東中心及太古坊一座最新每平方呎租金為50中位至70低位；太古坊二座每平方呎租金為50中位至60高位；其他太古坊辦公樓每平方呎租金為40中位至50低位。
內地方面，太古滙、頤堤港一座及香港興業中心一、二座出租率分別錄得94%、94%及99%，較2021年底下跌1個百分點、升1個百分點及跌1百分點。
零售物業方面，內地全線零售物業的零售銷售額去年全年均錄得跌幅，上海興業太古滙大跌35.7%；北京三里屯太古里跌25.7%；北京頤堤港亦跌26%，成都遠洋太古里及廣州太古滙分別跌15.4%及10.5%。截至去年底止，北京三里屯太古里租用率為94%，按年下跌3個百分點。
香港方面，太古廣場購物商場、太古城中心及東薈城名店倉的出租率分別為96%、100%及100%，當中太古城中心全年零售銷售額按年下跌4.9%；太古廣場購物商場及東薈城名店倉的零售銷售額分別升1.9%及3.8%。
至於集團其他發展中投資物業及酒店，香港太古廣場六座正進行上蓋工程，料於今年落成；頤堤港二期正進行地庫工程，料於2025年中落成；西安太古里正進行用地移交，料於2025年第4季落成；三亞零售項目正進行挖掘工程，料2024年底起落成。
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