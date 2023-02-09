moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

太地內地商場銷售額去年全年均下跌 上海太古滙銷售額跌近36%

太古地產（1972）公布去年第四季營運數據，香港整體辦公樓租用率錄得96%，較2021年底下跌1個百分點；太古廣場截至去年底至租用率為97%，租金錄得18%按年跌幅，太古廣場一、二座最新每平方呎租金為100至120元；太古廣場三座最新每平方呎租金為95元。太古坊整體租金亦按年下跌2%，租用率96%，當中港島東中心及太古坊一座最新每平方呎租金為50中位至70低位；太古坊二座每平方呎租金為50中位至60高位；其他太古坊辦公樓每平方呎租金為40中位至50低位。

內地方面，太古滙、頤堤港一座及香港興業中心一、二座出租率分別錄得94%、94%及99%，較2021年底下跌1個百分點、升1個百分點及跌1百分點。

零售物業方面，內地全線零售物業的零售銷售額去年全年均錄得跌幅，上海興業太古滙大跌35.7%；北京三里屯太古里跌25.7%；北京頤堤港亦跌26%，成都遠洋太古里及廣州太古滙分別跌15.4%及10.5%。截至去年底止，北京三里屯太古里租用率為94%，按年下跌3個百分點。

香港方面，太古廣場購物商場、太古城中心及東薈城名店倉的出租率分別為96%、100%及100%，當中太古城中心全年零售銷售額按年下跌4.9%；太古廣場購物商場及東薈城名店倉的零售銷售額分別升1.9%及3.8%。

至於集團其他發展中投資物業及酒店，香港太古廣場六座正進行上蓋工程，料於今年落成；頤堤港二期正進行地庫工程，料於2025年中落成；西安太古里正進行用地移交，料於2025年第4季落成；三亞零售項目正進行挖掘工程，料2024年底起落成。

 

 

其他報道

恒指收市升340點 近全日高位收 科指重上20天線 北水續流走

劉鑾雄77個珍藏手袋全數成功拍出 總成交價逾2500萬

ACCA料本財年赤字1,560億元 籲再推1萬元電子消費券

機電工程商聯會：業界缺2000至3000人 免阻經濟發展需研究解決策略

瑞銀：預料今年北向通有3000億元人幣外資流向A股

ChatGPT概念熱炒 官媒發文籲勿盲目跟風

瑞信連蝕五季 客戶第四季撤資破紀錄

安永：建議政府採針對性支援措施 「審慎洗錢」

羅兵咸料今年港零售按年升13%至3950億

半日沽空金額83.63億 南方恒生科技沽空金額最多

匯豐推「匯豐電商易」增強數碼服務 推進電商發展

安永料本財年錄財赤1350億元 