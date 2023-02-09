該行指出，龍湖的流動性緩沖正在增加，主要因公司是去年11月內地推出的一系列政策的主要受益者。龍湖的經常性租金收入持續增長，在開發業務大縮水之時可以支持公司的財務表現。

而且自去年11月內地推行一系列政策支持行業後，公司融資渠道，特別是銀行融資已加強。而且公司財務紀律一直良好。該行估計，龍湖截至2022年底的不受限現金達450億至500億元人民幣，可完全覆蓋其短期內到期的200至220億元人民幣債務等。

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