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標普調升龍湖展望至「穩定」

近年國際評級機構標普多次下調內房評級或展望，確認藍籌內房龍湖（0960）的長期發行人信用評級為「BBB-」及高級無抵押擔保評級則為「BB+」，更將公司展望由「負面」升至「穩定」。評級「穩定」是反映該行預期龍湖流動性緩沖及資本結構在未來12至24個月將改善，並相信公司將會採用平衡的運營模式來維持與評級相符的信用指標。

該行指出，龍湖的流動性緩沖正在增加，主要因公司是去年11月內地推出的一系列政策的主要受益者。龍湖的經常性租金收入持續增長，在開發業務大縮水之時可以支持公司的財務表現。

而且自去年11月內地推行一系列政策支持行業後，公司融資渠道，特別是銀行融資已加強。而且公司財務紀律一直良好。該行估計，龍湖截至2022年底的不受限現金達450億至500億元人民幣，可完全覆蓋其短期內到期的200至220億元人民幣債務等。

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