以500萬貸款額，年期為30年為例，若以該中資銀行P按計劃實際息率為3.225厘計算，每月供款為21,692元，壓力測試要求為45,888元，對比現時一般H按計劃封頂息率最低為3.375厘，每月供款22,105元、壓力測試要求46,664元，該中資銀行P按計劃每月供款可減少413元或1.9%，壓力測試要求可減少776元或1.7%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，現時中港兩地全面通關，加上近期拆息有所回落，對樓市有正面支持，而各銀行為爭取今年上半年的按揭業務，相繼推出各項優惠吸引客戶。過往銀行的H按計劃鎖息上限一般與P按計劃的實際息率保持一致，但現時銀行會根據息口走勢及其按揭業績而有所調整，部分銀行的Ｐ按計劃實際按息比H按計劃的封頂位為低，因此吸引到新造按揭客戶選用並慳取更多利息開支。

中原按揭董事總經理王美鳳亦指出，現時與樓按相關1個月拆息已下跌多日至2.32%，反映港元資金充裕，銀行整體資金成本降低。個別銀行針對內地人才客戶提供額外優惠，相信跟銀行業務策略有關，內地高端人才亦屬不少銀行眼中的優質潛力客戶，有利跟銀行跨境服務帶來協同效應。

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