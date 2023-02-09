麥肯錫指出，金融科技企業在多個方面與銀行競爭，例如在數小時處理時間交易，相對銀行需要時以日計；提供完全數碼化和出色的整合用戶體驗等。不少金融科技公司提供支付以外的服務，在整合的平台提供貿易融資、資金和外匯風險管理等增值服務。部分支付公司亦通過應用程式介面（API）連接其他服務提供者，以數碼工具取代客戶經理，處理客戶外匯需要，令企業更願意由採購到付款使用這些非銀行機構。

對於銀行應如何回應，麥肯錫認為銀行核心優勢在擁有分行和銀行同業網絡，可由實體客戶經理幫助客戶處理重要的交易支付，銀行亦擁有廣泛的服務可與支付結合，並能夠進入一手外匯市場獲取最佳匯率和充足流動性，它們也可分享在不同地區處理風險和監管的經驗。該行建議可為客戶建立訂立適用該行的解決方案，或結合銀行不同產品、人員和科技建立一個整合的平台。

麥肯錫指出，銀行需着重提高方便性和增值服務，同時應提高營運效益，金融科技同業目前較銀行優勝。另外，銀行亦可與金融科技企業建立夥伴關係或進行併購，可以讓銀行快速進入中小企業支付領域。