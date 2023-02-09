舜宇光學（2382）公布1月出貨量，手機鏡頭出貨量按年跌49.3％至6667.3萬件，按月跌7.9％。手機攝像模組出貨量按年跌18.6％至4072萬件，按月升10.3％。該兩項設備出貨量下跌主要因去年同期出貨量基數較高且現時整體智能手機市場需求仍然疲軟。
車載鏡頭出貨量按年升22％至9181.1萬件，因為車載攝像頭市場需求隨著汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨的緩解而有所增長；出貨量按月升86.8％，主要因為去年12月份客戶端受聖誕節假期影響而使得出貨量基數較低。
其他產品方面，玻璃球面鏡片出貨量按年跌72.5％至80.4萬件，按月跌65.6％。 其他鏡頭出貨量按年跌21.8％至863.5萬件，按月跌34.5％。 其他光電產品按年跌23.8％至261.7萬件， 按月跌18.1％。 顯微儀器出貨量按年跌7.7％至2775.1萬件，按月升41.9％。
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