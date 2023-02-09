據知情人士稱，FAB最近完成了對渣打的盡職調查，惟根據英國收購規則，需於「冷靜期」後才可進行收購，即未來6個月都不能夠提出收購，但不限於第三方機構提出要約。

渣打市值約為240億美元，較FAB的430億美元為少。由於兩家銀行規模的差異，知情人士認為交易會較為複雜，當中最大障礙為監管批准和合規程序。例如，FAB需要獲得美國財政部的批准才能運行渣打銀行的美元清算牌照。

知情人士又指，另一考慮是，渣打銀行可能會從香港和倫敦的交易所退市，合併後的銀行總部可能會從英國首都遷至阿布扎比。此舉可能會引起渣打銀行的本土市場強烈反對。渣打銀行的代表拒絕置評。

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