moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

阿布扎比第一銀行據報續推進收購渣打計劃 渣打倫敦股價升近一成

中東最大銀行阿布扎比第一銀行（First Abu Dhabi Bank）早前稱放棄收購渣打（2888）計劃。據彭博社報道，FAB再考慮向渣打銀行提出收購計劃，正探討以全現金300億至350億美元收購。消息刺激渣打在倫敦的股價升9.5%。渣打在港股全日微升0.9%，收報65.3元。

據知情人士稱，FAB最近完成了對渣打的盡職調查，惟根據英國收購規則，需於「冷靜期」後才可進行收購，即未來6個月都不能夠提出收購，但不限於第三方機構提出要約。

渣打市值約為240億美元，較FAB的430億美元為少。由於兩家銀行規模的差異，知情人士認為交易會較為複雜，當中最大障礙為監管批准和合規程序。例如，FAB需要獲得美國財政部的批准才能運行渣打銀行的美元清算牌照。

知情人士又指，另一考慮是，渣打銀行可能會從香港和倫敦的交易所退市，合併後的銀行總部可能會從英國首都遷至阿布扎比。此舉可能會引起渣打銀行的本土市場強烈反對。渣打銀行的代表拒絕置評。

其他報道

巴郡再減持比亞迪 持股降至11.87%

小米據報在ChatGPT領域有豐富落地場景 未來將加大相關領域投入

麥肯錫：金融科技企業正搶佔銀行在跨境支付市佔率

標普調升龍湖展望至「穩定」

TVB：埋堆堆業務綜合入賬  堅決否定公司為個別董事或股東利益經營

全日沽空金額197億 比率增至16.7% 多隻科技股打入沽空金額十大

太地內地商場銷售額去年全年均下跌 上海太古滙銷售額跌近36%

恒指收市升340點 近全日高位收 科指重上20天線 北水續流走

劉鑾雄77個珍藏手袋全數成功拍出 總成交價逾2500萬

ACCA料本財年赤字1,560億元 籲再推1萬元電子消費券

機電工程商聯會：業界缺2000至3000人 免阻經濟發展需研究解決策略

瑞銀：預料今年北向通有3000億元人幣外資流向A股

ChatGPT概念熱炒 官媒發文籲勿盲目跟風

瑞信連蝕五季 客戶第四季撤資破紀錄

安永：建議政府採針對性支援措施 「審慎洗錢」

羅兵咸料今年港零售按年升13%至3950億

半日沽空金額83.63億 南方恒生科技沽空金額最多

匯豐推「匯豐電商易」增強數碼服務 推進電商發展

安永料本財年錄財赤1350億元 

恒指半日升73點 科指升0.55% 北水轉流入 百度跌5% 知乎跌12% 賭股升

擬推「京東版」ChatGPT？ 京東何曉冬：更聚焦2B行業

百老匯The ONE月底結業 推告別優惠 送戲飛及小賣部優惠券