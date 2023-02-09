單計第四季業績，收入16.21億（美元，下同），按年升2.6%，按季則跌15%。利潤3.85億元，按季跌18.1%，按年跌27.8%。期內毛利率32%，按年跌3個百分點，按季跌6.9個百分點。期內銷售收入下降主要由於產能利用率下降及產品銷量減少所致。

中芯表示，2022年毛利率增長到38%，創歷史新高。至年底折合8英寸月產能達到 71.4萬片，全年產能利用率為92%。至2022年底，中芯深圳進入投產階段，中芯京城進入試生產階段，中芯臨港完成主體結構封頂，中芯西青開始土建。中芯京城因瓶 頸設備交付延遲，量產時間預計推遲一到兩個季度。

展望2023年，公司給出首季指引是收入按季下降10%到12%，毛利率預計降至19%到21%之間。

基於外部環境相對穩定的前提下，公司預計2023全年銷售收入按年降幅為低十位數，毛利率在20%左右。折舊同比增長超兩成，資本開支與上一年相比大致持平。到年底月產能增量與上一年相近。

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