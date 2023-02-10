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聯儲局鷹派言論 道指跌249點 美債息倒掛擴至20年最闊

聯儲局官員鷹派言論層出不窮，里奇蒙聯儲行長強調聯儲局在抗通脹問題上需要「堅持到底」，仍有很長的路要走，研究公司Macro Hive的策略師警告聯儲局將加息至8%，兩年期美債殖利率突破6%輕而易舉，美股應聲下跌，美2年期10年期債息倒掛創1980年代初以來最闊。谷歌母公司Alphabet Inc.連續兩天的拋售愈演愈烈，市場擔心其2月6日公佈的ChatGPT競爭對手Bard的能力，收市跌4.5%。

道瓊斯工業平均指數收跌249點，跌幅0.74%，報33699點。標普500指數收跌36點，跌幅0.89%，報4081點。納斯達克綜合指數收跌120點，或1.02%，報11789點。

高盛跌1.9%，報367.99美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累46點，而Salesforce升2.38%，報173.66元，貢獻道指26點。

科技股方面，蘋果收市報150.87元，跌0.69%，谷歌母公司Alphabet收市報95.01元，跌4.38%，亞馬遜收市報98.24元，跌1.8%，Facebook收市報177.92元，跌3%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.63%，報462點。德國DAX指數收漲0.73%，報15523點；法國CAC 40指數漲0.97%，報7188點；英國富時100指數收漲0.33%，報7911點。

道指曾跌最多1.01%，是2月1日後最大跌幅，當日跌幅為1.48%。曾低見33607.13點，是2月1日33581.42點後最低。收市報33699.88點，是1月23日後收市新低，當日報33629.56點。連跌2日，累計跌456.81點，對上一次連跌2日是2月3日，同時亦連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月3日。

標指曾跌最多1.17%，是2月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.26%。低見4069.67點，是2月1日4037.2點後最低。收市報4081.5點，是1月31日後收市新低，當日報4076.6點。連跌2日，累計跌82.5點，對上一次連跌2日是2月6日，同時亦連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月6日。

納指曾跌最多1.39%，是2月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.85%。低見11745.11點，是2月1日11500.33點後最低。收市報11789.58點，是1月31日後收市新低，當日報11584.55點。連跌2日，累計跌324.21點，對上一次連跌2日是2月6日，同時亦連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月19日。

美2年期10年期債息倒掛，曾擴至87.193基點，創1980年代初以來最闊，收市報82.829基點。

美3個月10年期債息倒掛，屆乎106.362基點至115.157基點。收報111.733基點，是2月8日後收市新高，當日報-111.419點。收報111.733基點，是2月3日後收市最闊。

 

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