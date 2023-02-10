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港股ADR跌85點 夜期高水15點 美期亞股跌

美股向下，港股ADR跌85點或0.4%，報21539點，即月恒指夜期跌72點，報21609點，夜期高水15點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.33%，折合報394.29元；阿里巴巴（9988）跌1.09%，折合報106.42元；美團（3690）跌0.66%，折合報152.48元；匯控（0005）升0.77%，折合報58.45元；建行（0939）跌0.66%，折合報4.96元。

道期現跌0.094%；標期現跌0.06%；納期現跌0.07%。 日股現升0.36%，韓股現跌0.54%，澳股現跌0.71%。

VIX指數隔晚升5.5%或1.08點，報20.71點。

紐油現跌0.53%或0.42美元，報77.64美元；布油現跌0.69%或0.59美元，報84.5美元；金價現升0.01%或0.22美元，報1862美元；LME 銅期貨隔晚升1.01%或90.5美元，報8983美元。美國10年期債息現升0.51%或0.019厘，報3.6769厘。

今日焦點股份可留意：

生科股康寧傑瑞（9966）配股籌3.76億元。

中芯國際（0981）去年多賺6.8%，料首季收入按季跌一成。

亞洲聯合基建（0711）創辦人李蕙嫻辭任執董。

廣汽（2238）上月汽車銷量按年跌38%至14.69萬輛。

騰訊（0700）據報推進ChatGPT和AIGC相關方向專項研究。

阿布扎比第一銀行據報續推進收購渣打（2888）計劃。

舜宇（2382）1月手機鏡頭出貨按年跌近五成至6667.3萬件。

巴郡再減持比亞迪（1211），持股降至11.87%。

小米（1810）據報在ChatGPT領域有豐富落地場景，未來將加大相關領域投入。

標普調升龍湖（0960）展望至「穩定」。

電視廣播（0511）：埋堆堆業務綜合入賬， 堅決否定公司為個別董事或股東利益經營。

太地（1972）內地商場銷售額去年全年均下跌，上海太古滙銷售額跌近36%。

 

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