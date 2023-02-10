恒指今早低開64點或0.31%，報21559點，大市成交金額19億元；國指今早低開41點或0.57%，報7272點。恒生科技指數開市報4509點，跌1.36%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、京東（9618）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。
藍籌10隻升，49隻下跌，17隻無升跌。藥明生物（2269）升1.6%，報66.75元，是升幅最大的藍籌，中芯（0981）跌3.44%，報17.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，24隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報32.5元，升0.93%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報178.6元，跌4.29%。
恒指低於10天線(21659.12點)、20天線(21761.69點)。科指10天線(4564.33點)跌穿20天線(4567.99點)。
加科思（1167）折讓約6.9%配股 籌1.5億。開市報7.29元，跌6.54%。
生科股康寧傑瑞（9966）配股籌3.76億元。開市報15.16元，升0.26%。
中芯國際（0981）去年多賺6.8%，料首季收入按季跌一成。開市報17.4元，跌3.44%。
亞洲聯合基建（0711）創辦人李蕙嫻辭任執董。無成交，報0.53元。
廣汽（2238）上月汽車銷量按年跌38%至14.69萬輛。無成交，報5.62元。
騰訊（0700）據報推進ChatGPT和AIGC相關方向專項研究。開市報395元，跌0.15%。
阿布扎比第一銀行據報續推進收購渣打（2888）計劃。創52周高，見72.6元，開市報72.6元，升11.18%。
舜宇（2382）1月手機鏡頭出貨按年跌近五成至6667.3萬件。開市報107.8元，無升跌。
巴郡再減持比亞迪（1211），持股降至11.87%。開市報249.8元，升0.16%。
小米（1810）據報在ChatGPT領域有豐富落地場景，未來將加大相關領域投入。開市報13.32元，跌1.48%。
標普調升龍湖（0960）展望至「穩定」。開市報25.2元，跌1.95%。
電視廣播（0511）：埋堆堆業務綜合入賬， 堅決否定公司為個別董事或股東利益經營。無成交，報3.89元。
太地（1972）內地商場銷售額去年全年均下跌，上海太古滙銷售額跌近36%。開市報21.2元，無升跌。
破頂股包括，特海國際（9658）創上市新高，見17.8元，開市報17.8元，升1.71%；香格里拉（0069）創52周高，見8.16元，開市報8.16元，升0.25%；渣打（2888）創52周高，見72.6元，開市報72.6元，升11.18%。
異動股
上升異動股，包括，英皇文化產業（0491）開市報0.049元，升11.36%；渣打（2888）創52周高，見72.6元，開市報72.6元，升11.18%；弘陽地產（1996）開市報0.495元，升6.45%；深藍科技（1950）開市報0.194元，升3.19%；香港航天科技（1725）開市報9.89元，升2.59%；知乎（2390）開市報30元，升2.56%；創新奇智（2121）開市報20.5元，升2.5%；快狗打車（2246）開市報3.64元，升2.25%；L'OCCITANE（0973）開市報19.2元，升2.02%；建業新生活（9983）開市報3.39元，升1.8%；越秀交通基建（1052）開市報4.7元，升1.73%。
下跌異動股，包括，華晨中國（1114）開市報3.85元，跌20.78%；雅視光學（1120）開市報0.81元，跌13.83%；遠大住工（2163）開市報7.1元，跌7.19%；加科思（1167）開市報7.29元，跌6.54%；中教控股（0839）開市報10.6元，跌4.68%；帝國科技（0776）開市報5元，跌4.4%；嗶哩嗶哩（9626）開市報178.6元，跌4.29%；兗煤澳洲（3668）開市報29.85元，跌4.02%；小鵬（9868）開市報38.7元，跌3.97%。
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