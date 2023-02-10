moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開64點 科指跌1.3% 10天線跌穿20天線 渣打升11%創52周高

恒指今早低開64點或0.31%，報21559點，大市成交金額19億元；國指今早低開41點或0.57%，報7272點。恒生科技指數開市報4509點，跌1.36%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、京東（9618）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。

藍籌10隻升，49隻下跌，17隻無升跌。藥明生物（2269）升1.6%，報66.75元，是升幅最大的藍籌，中芯（0981）跌3.44%，報17.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，24隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報32.5元，升0.93%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報178.6元，跌4.29%。

恒指低於10天線(21659.12點)、20天線(21761.69點)。科指10天線(4564.33點)跌穿20天線(4567.99點)。

加科思（1167）折讓約6.9%配股 籌1.5億。開市報7.29元，跌6.54%。

生科股康寧傑瑞（9966）配股籌3.76億元。開市報15.16元，升0.26%。

中芯國際（0981）去年多賺6.8%，料首季收入按季跌一成。開市報17.4元，跌3.44%。

亞洲聯合基建（0711）創辦人李蕙嫻辭任執董。無成交，報0.53元。

廣汽（2238）上月汽車銷量按年跌38%至14.69萬輛。無成交，報5.62元。

騰訊（0700）據報推進ChatGPT和AIGC相關方向專項研究。開市報395元，跌0.15%。

阿布扎比第一銀行據報續推進收購渣打（2888）計劃。創52周高，見72.6元，開市報72.6元，升11.18%。

舜宇（2382）1月手機鏡頭出貨按年跌近五成至6667.3萬件。開市報107.8元，無升跌。

巴郡再減持比亞迪（1211），持股降至11.87%。開市報249.8元，升0.16%。

小米（1810）據報在ChatGPT領域有豐富落地場景，未來將加大相關領域投入。開市報13.32元，跌1.48%。

標普調升龍湖（0960）展望至「穩定」。開市報25.2元，跌1.95%。

電視廣播（0511）：埋堆堆業務綜合入賬， 堅決否定公司為個別董事或股東利益經營。無成交，報3.89元。

太地（1972）內地商場銷售額去年全年均下跌，上海太古滙銷售額跌近36%。開市報21.2元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，特海國際（9658）創上市新高，見17.8元，開市報17.8元，升1.71%；香格里拉（0069）創52周高，見8.16元，開市報8.16元，升0.25%；渣打（2888）創52周高，見72.6元，開市報72.6元，升11.18%。

異動股

上升異動股，包括，英皇文化產業（0491）開市報0.049元，升11.36%；渣打（2888）創52周高，見72.6元，開市報72.6元，升11.18%；弘陽地產（1996）開市報0.495元，升6.45%；深藍科技（1950）開市報0.194元，升3.19%；香港航天科技（1725）開市報9.89元，升2.59%；知乎（2390）開市報30元，升2.56%；創新奇智（2121）開市報20.5元，升2.5%；快狗打車（2246）開市報3.64元，升2.25%；L'OCCITANE（0973）開市報19.2元，升2.02%；建業新生活（9983）開市報3.39元，升1.8%；越秀交通基建（1052）開市報4.7元，升1.73%。

下跌異動股，包括，華晨中國（1114）開市報3.85元，跌20.78%；雅視光學（1120）開市報0.81元，跌13.83%；遠大住工（2163）開市報7.1元，跌7.19%；加科思（1167）開市報7.29元，跌6.54%；中教控股（0839）開市報10.6元，跌4.68%；帝國科技（0776）開市報5元，跌4.4%；嗶哩嗶哩（9626）開市報178.6元，跌4.29%；兗煤澳洲（3668）開市報29.85元，跌4.02%；小鵬（9868）開市報38.7元，跌3.97%。

 

其他報道

加科思折讓約6.9%配股 籌1.5億

港股ADR跌85點 夜期高水15點 美期亞股跌

聯儲局鷹派言論 道指跌249點 美債息倒掛擴至20年最闊

北水續購商湯 減持工行