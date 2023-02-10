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內地1月CPI升幅擴大至2.1%符預期 PPI跌幅擴大至0.8%多過預期

國統局公布，內地1月居民消費價格連升第二個月，按年升2.1%，符合預期，12月為增長1.8%。1月份工業生產者出廠價格(PPI)按年下降0.8%，多過預期的下降0.5%，12月份下降0.7%。

CPI升2.1%，是2022年10月後最高，當月為2.1%。PPI方面，已連續第四個月為負數，10月、11月均為跌1.3%，12月跌幅收窄至0.7%，但1月再次擴大至跌0.8%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，1月份，受春節效應和疫情防控政策優化調整等因素影響，居民消費價格上升。 PPI方面，受國際原油價格波動和國內煤炭價格下行等因素影響，工業品價格整體繼續下降。

CPI從按月看，CPI由上月持平轉為上升0.8%。其中，食品價格上升2.8%，漲幅比上月擴大2.3個百分點，影響CPI上升約0.52個百分點。食品中，受春節等季節性因素影響，鮮菜、鮮菌、鮮果、薯類和水產品價格分別上升19.6%、13.8%、9.2%、6.4%和5.5%，漲幅比上月均有擴大；生豬供給持續增加，豬肉價格下降10.8%，降幅比上月擴大2.1個百分點。非食品價格由上月下降0.2%轉為上升0.3%，影響CPI上升約0.25個百分點。非食品中，隨著疫情防控政策優化調整，出行和文娛消費需求大幅增加，飛機票、交通工具租賃費、電影及演出票、旅遊價格分別上升20.3%、13.0%、10.7%和9.3%；受節前務工人員返鄉及服務需求增加影響，家政服務、寵物服務、車輛修理與保養、美髮等價格均有上升，漲幅在3.8%—5.6%之間；受國際油價波動影響，國內汽油和柴油價格分別下降2.4%和2.6%。

從按年看，CPI上升2.1%，漲幅比上月擴大0.3個百分點。其中，食品價格上升6.2%，漲幅比上月擴大1.4個百分點，影響CPI上升約1.13個百分點。食品中，鮮菌、鮮果和鮮菜價格分別上升15.9%、13.1%和6.7%；豬肉價格上升11.8%，漲幅比上月回落10.4個百分點；雞蛋、禽肉類和水產品價格分別上升8.6%、8.0%和4.8%；糧食和食用油價格分別上升2.7%和6.5%。非食品價格上升1.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，影響CPI上升約0.98個百分點。非食品中，服務價格上升1.0%，漲幅比上月擴大0.4個百分點；能源價格上升3.0%，漲幅比上月回落2.2個百分點，其中汽油、柴油和液化石油氣價格分別上升5.5%、5.9%和4.9%，漲幅均有回落。

PPI方面，從按月看，PPI下降0.4%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，生產資料價格下降0.5%，降幅收窄0.1個百分點；生活資料價格下降0.3%，降幅擴大0.1個百分點。輸入性因素影響國內石油相關行業價格下行，其中石油和天然氣開採業價格下降5.5%，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降3.2%，化學原料和化學製品製造業價格下降1.3%。煤炭保供持續發力，煤炭開采和洗選業價格由上月上升0.8%轉為下降0.5%。鋼材市場預期向好，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上升1.5%，漲幅擴大1.1個百分點。此外，農副食品加工業價格下降1.4%，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降1.2%，紡織業價格下降0.7%；有色金屬冶煉和壓延加工業價格持平。

從按年看，PPI下降0.8%，降幅比上月擴大0.1個百分點。其中，生產資料價格下降1.4%，降幅與上月相同；生活資料價格上升1.5%，漲幅回落0.3個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格下降的有15個，與上月相同。主要行業中，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降11.7%，降幅收窄3.0個百分點；化學原料和化學製品製造業價格下降5.1%，降幅與上月相同；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降4.4%，降幅擴大0.8個百分點；紡織業價格下降3.0%，降幅擴大0.9個百分點。此外，石油煤炭及其他燃料加工業價格上升6.2%，漲幅回落3.9個百分點；石油和天然氣開採業價格上升5.3%，漲幅回落9.1個百分點；煤炭開采和洗選業價格由上月下降2.7%轉為上升0.4%。

 

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