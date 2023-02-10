MSCI公布多隻指數成份股變動，當中MSCI中國全股票指數（MSCI China All Shares Index）、MSCI 中國全流通小盤指數（MSCI China All Shares Small Cap Index.）變動包括在港上市股份。2月28日收市後生效。
金風科技（2208）、海昌海洋公園（2255）被剔出MSCI中國全股票指數（MSCI China All Shares Index）。
先瑞達（6669）、中駿集團（1966）、中國有贊（8083）、飛天雲動（6610）、環球新材國際（6616）、海昌海洋公園（2255）、浪潮國際（0596）、昊海生物（6826）獲納入MSCI 中國全流通小盤指數（MSCI China All Shares Small Cap Index.）。
遠大住工（2163）、光大水務（1857）、德信中國（2019）、鼎豐集團汽車（6878）、港龍中國地產（6968）、華檢醫療（1931）、浦林成山（1809）、百心安（2185）、眾誠能源（2337）被剔出MSCI 中國全流通小盤指數（MSCI China All Shares Small Cap Index.）。
MSCI香港指數沒有新增股份，但剔出港燈 （2638） 。另外，MSCI中國指數新增12隻股份，包括康方生物 （9926）。
海昌海洋公園曾跌最多13.06%，是2022年12月1日後最大跌幅，當日跌幅為74.92%。現報1.96元，跌11.71%。
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