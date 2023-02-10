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【羅仕揚專欄】Adani特約：沽貨生死時速

    自從多間沽空機構鎩羽而歸後，近幾年在本港已甚少聽聞有沽空報告狙擊某隻港股，不過未能在香港「搵食」，卻不代表沽空機構已全軍覆沒。就在過去個多星期，一份來自美資沽空機構的沽空報告，在亞洲資本市場掀起軒然大波，所說的是美資沽空機構Hindenburg，在一月底狙擊印度首富旗下的Adani集團，令系內多隻股份遭洗倉。

    就當筆者無知，在沽空事件發生前，其實從未聽過Adani這名字。即使其掌舵人原來曾高踞亞洲首富之位，但基於本港投資者甚少涉獵印度公司或股市，對Adani零認識也算情有可原。從本地傳媒冷待此事，也可看出Adani事件在本港缺乏觀眾。貴為跨國綜合企業的Adani，足跡雖然遍佈各行業，但與本港富豪有較具體往來的，似乎只有郭鶴年家族，而旗下的嘉里系雖然實力雄厚，但在資本市場一向較低調。正因為連其合作夥伴也缺乏話題性，Adani沽空事件雖然轟動，本港金融圈內卻鮮見討論。 

    不過，散戶注意不到，不代表投行界注意不到，事實上，此事甚至令不少投行膽戰心驚，擔心成為Archegos 2.0。Archegos這名字，相信大家還有印象吧？對，韓裔投資者Bill Hwang的家族資本，因手持的中概股急跌而爆倉，結果令多間投行錄得巨虧，而損手最多的瑞信，更因此而多次傳出陷入財困及倒閉。或許大家會問，Adani被狙擊，與Archegos爆煲，似乎是兩件性質不同的事，為何投行會將之相提並論？歸根究底，是由於兩者背後都牽涉大量槓桿借貸。

    提供買賣股票服務利錢甚微，無論是專攻散戶的中小型證券行，抑或是為大戶服務的基金投行，都面對著相同困局。為了生存，不知何時開始，「放數」變成了經紀業務的主要盈利來源，若銀行的「放數」是貸款，證券行的「放數」就是孖展，然後讓投資者用孖展所得的資金再買股票，從而變成槓桿。然而證券行又好、投行又好，倒不能你想買某隻股票，就去全數借給你，多少也要有些抵押品，所以每隻股票都有借貸比率，例如不少重磅藍籌的借貸比率高達七八成，就是當你想買總值100萬元騰訊（0700），80%按倉就是起碼你要出20萬，然後向證券行借80萬買貨。同樣的《投資101》套入融資規模大得多的投行，就變成了想買100億貨，最少交出20億，其餘80億由投行借出，再「起釘」收息。

    Archegos當年爆煲，正是由於借孖展買入的中概股急跌所致。就當投行提供的借貸比率有70%吧，當持股股價急跌逾三成，觸及孖展成數，補倉在所難免，但危機出現時，「撲水」難度往往大增，而股價又未能止跌，若干時間過去後，借貸者只有「斬倉」這條路可走。Archegos事件中，走得快的大摩、高盛，雖然難免損手，但損失有限；走得慢的瑞信、野村，幾乎連百年老店的金漆招牌也賠掉。要注意的，是當日被斬倉的股份，如百度、唯品會及騰訊音樂等，在事件中並無責任，被沽者反而「食花生」。

    至於Adani事件為甚麼與Archegos相似？關鍵在於，系內股份同樣在各大投行中涉及大量孖展抵押借貸，當股價急跌，亦難免要被斬倉。到Bloomberg機看看Adani旗艦Adani Enterprises的股價，一年前仍然低於2,000元印度盧比，但卻在去年十二月中高見4,000盧比以上。表現如此標青，自然吸引不少大戶、基金爭相追貨；再利用孖展，降低入場成本、提高槓桿。要留意的，是整個借貸操作與Adani集團無關，純粹是有投資者借孖展買Adani，希望股份長升長有。

    沽空事件發生後，市場第一個反應是沽貨「走咗先」，特別是除了去年年底「摸頂」的投資者外，大部分人持倉若干時間，理論上或多或少都有盈利，沽貨誘因甚大。當Adani系股價急跌，在二月初連續兩日出現逾兩成跌幅後，觸及孖展成數的戲碼又再度上演。上次走得慢的瑞信，據報今次是第一個衝出來暫停接受Adani系作抵押品借錢的投行，花旗亦緊接其後，作出類似表態，合演《沽貨生死時速》！看2月3日的Adani Enterprises盤路，早段低位竟然曾急跌逾35%至1,000盧比附近，但尾市竟然又倒升。這短時間內急跌逾三成的閃崩，除了是大額斬倉盤外，似乎難以找到其他原因。

    大家可能最想問的，是Adani短時間內崩盤，是否代表沽空機構的指控屬實？很諷刺地，答案是不．知．道。《毒舌大狀》中的Uncle Tung，不是正正有一句「真相並唔重要」的金句嗎？Adani被狙擊後，發行新股計劃被逼中斷，大富豪親自拍片解畫提振信心，又宣布提前償還部分以公司股份為抵押品的債務等 (雖然此舉應是為了避免股價再跌而再令抵押品被斬倉，從而帶來更大沽壓)，令Adani Enterprises急跌後，亦在短時間內急彈，重返2,000盧比以上，但真相其實並不重要。重要的，只是急跌期間，大家有份一齊推低股價，投行們為了減低損失，或多或少也有參與斬倉行動。Adani系的企業本身，只能不情願地承受這些因孖展活動而出現的波動。

    「印度距離我咁遠，關我咩事？」對，除了投行中人，港股市場參與者，關注Adani事件的肯定不多，但延伸思考是，當藍籌股也經常因為一兩個消息，而單日出現一成以上的波幅，而孖展借貸又變得如此普及及大規模；生意難做，你不提供七八成的借貸比率，總有其他行家願意做，而涉及股份要跌至保證金的保護幅度外，「其實唔難」。可以想像，類似的《沽貨生死時速》斬倉戲碼，還有不斷重演的機會。

羅仕揚