事實上，領展近年向外收購的出擊率明顯地高，單是在2021/22年度至去年底前後20個月內，便在中國內地、香港及海外，前後收購及投得21項資產，涉及投資額最少267.88億元，為該集團上市以來罕見。該集團在較早前刊發上半年度業績更明言「為保障資產負債表規模，我們現時不考慮任何大型收購」，並透露會透過各種融資渠道積極爭取低成本融資。

過去20月斥逾268億收購

較早前更有外電消息指出，領展有意競投新加坡的NTUC社區商場組合，不過，領展行政總裁王國龍在去年底的上半年度業績發布會上已表示，目前未有積極考慮或物色項目，這與過往一年半集團頻頻出擊投標及收購的作風，明顯有變。

同時，王國龍及管理層亦在同一發布會上，較詳細解釋與資本伙伴合作的含義，並不一定只是合作收購，反而可以出售手上項目，改與該等伙伴合作，領展繼續為有關項目提供管理。在當前息口持續上升，即使領展負債比率只剛剛超過20%多一點，但單憑管理層的種種闡述，正好為其頻頻出擊後，碰上加息周期時，為投資者揭示理財概念新的改變，不再只是購買資產。

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