moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

領展抽水丨近年頻密收購 遇上加息周期

領展（0823）今日收市後公布擬以「五供一」，每股供股價為44.2港元，發行4.26億個基金單位，供股價較今日停牌前股價62.8港元，折讓高達29.6%，籌資約188億港元，叫市場嘩然。

事實上，領展近年向外收購的出擊率明顯地高，單是在2021/22年度至去年底前後20個月內，便在中國內地、香港及海外，前後收購及投得21項資產，涉及投資額最少267.88億元，為該集團上市以來罕見。該集團在較早前刊發上半年度業績更明言「為保障資產負債表規模，我們現時不考慮任何大型收購」，並透露會透過各種融資渠道積極爭取低成本融資。

過去20月斥逾268億收購

較早前更有外電消息指出，領展有意競投新加坡的NTUC社區商場組合，不過，領展行政總裁王國龍在去年底的上半年度業績發布會上已表示，目前未有積極考慮或物色項目，這與過往一年半集團頻頻出擊投標及收購的作風，明顯有變。

同時，王國龍及管理層亦在同一發布會上，較詳細解釋與資本伙伴合作的含義，並不一定只是合作收購，反而可以出售手上項目，改與該等伙伴合作，領展繼續為有關項目提供管理。在當前息口持續上升，即使領展負債比率只剛剛超過20%多一點，但單憑管理層的種種闡述，正好為其頻頻出擊後，碰上加息周期時，為投資者揭示理財概念新的改變，不再只是購買資產。

其他報道

領展折讓30%供股 「五供一」籌188億元

領展據報擬供股集資156億元

領展今早開市前停牌 待發內幕消息