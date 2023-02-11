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道指周五收升169點 納指微跌0.6%收市

美股周五表現反覆，道指早段曾跌逾100點，其後轉勢向上，收市升169點或0.5%，報33869點；納指表現偏軟，收市跌0.61%至11718點；標指升0.22%，報4090點。總結一周表現，三大指數以納指表現最差，累跌2.41%；道指及標指累跌0.16%及1.11%。

特斯拉（美：TSLA）周五股價受挫，收市跌5.03%，叫車平台Lyft（美：LYFT）首季盈利指引遠遜市場預期，收市大跌36.44%至10.31美元。《紐約時報》報道，美國政府計劃推出新限制措施，限制美國企業在中國投資包括人工智能等高科技產業，金龍指數周五急跌3.66%至7530點，小鵬汽車（美：XPEV）跌4.72%至9.29美元；京東（美：JD）挫5.7%；百度（美：BIDU）亦跌6.13%。

歐洲股市方面，全線表現受壓，德國股市收市跌1.39%；英國及法國股市亦分別挫0.36%及0.82%。

恒指夜期周五收報21061點，跌171點，較恒指收市低水129點，成交19553張。港股ADR比例指數收市報21033點，跌0.74%或156點，美團（3690）ADR收市折合報146.83元，較港收市價跌0.86%；長和（0001）ADR收市折合報48.91港元，較港收市價跌1.1%；小米（1810）亦跌逾0.74%。