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陳茂波：復辦活動助重拾增長 探索跨越式發展

財政司長陳茂波在網誌提到，他今日出席「第25屆渣打香港馬拉松」的頒獎禮是2023年首個全城大型體育賽事，未來也有很多大型展覽和不同主題的大型盛事的復辦，在國際上有不少堅實的支持者和捧場客，復辦活動將有助帶動更多內地和國際旅客來港，本地旅遊、酒店、零售和飲食等行業都能受惠。

而自本月初全面恢復與內地及國際的便捷往還後，訪港旅客人數正逐步增加，惟與疫情前比較仍有頗大的距離。可以預期，旅遊、零售、餐飲、運輸物流等行業，將隨著社會復常逐步重拾增長。

統計處數據顯示，零售行業去年底情況已稍有改善，最新數據反映餐飲業亦見好轉。上月公布的食肆總收益在去年十二月有近90億元，按年增加1.5%，是連續第三個月上升，扭轉了之前八個月的跌勢。以金額計，是三年來食肆總收益最多的十二月份。在復常階段，因應本地消費恢復及旅客增加，餐飲業收益肯定會進一步改善，個別月份的總收益也有機會重上100億元水平。以市道暢旺的2018年為例，就共有五個月的食肆總收益超過100億元。

但值得思考的是，餐飲業不止是要恢復和生意改善，更要探索如何幫助行業實現跨越式發展。

很多其他行業也從低谷中逐步恢復過來，寄望的是不同的行業在未來都能提速、提質發展。如何讓產品和服務更貼近消費者的需要，甚至引領創新消費需求；如何善用數字化，提升經營的效率、更迅速辨識消費者的喜好，這些都是增強企業競爭力的重要課題。

他又提到，還有不到兩星期，便是發表新一年度《財政預算案》的日子，他與同事們正努力敲定預算案的內容。今年的挑戰在於經濟在乍暖還寒之際、復蘇勢頭還需要加固之時，如何一方面穩住民生和經濟、增添發展動能、謀劃未來；另一方面要保持財政紀律，維持公共財政的可持續性，當中需要創意和適當的平衡。

他希望新一份預算案能為香港的復蘇提供穩定的鋪墊和引領，並透過積極投資未來，為香港開拓更廣闊的發展空間，讓香港可更好把握國家的發展戰略和宏大亮麗的發展前景。