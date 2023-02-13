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港股ADR跌156點 夜期低水129點 美期亞股跌

美股向上，港股ADR跌156點或0.75%，報21033點，即月恒指夜期跌171點，報21061點，夜期低水129點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.52%，折合報381.42元；阿里巴巴（9988）跌2.3%，折合報101.7元；美團（3690）跌0.86%，折合報146.83元；匯控（0005）跌0.25%，折合報57.85元；建行（0939）跌0.62%，折合報4.95元。

道期現跌0.233%；標期現跌0.29%；納期現跌0.35%。日股現跌0.65%，韓股現跌0.68%，澳股現跌0.22%。

VIX指數隔晚跌0.86%或0.18點，報20.53點。

紐油現跌0.6%或0.48美元，報79.24美元；布油現跌0.57%或0.5美元，報85.89美元；金價現跌0.2%或3.78美元，報1861.79美元；LME 銅期貨隔晚跌1.39%或125.5美元，報8857.5美元。美國10年期債息現升0.15%或0.0058厘，報3.7378厘。

今日焦點股份可留意：

吉利（0175）：極氪引資7.5億美元，寧德時代、Mobileye創辦人入股。

舜宇光學（2382）發盈警，去年純利最多倒退五成半。

內房福晟國際（0627）湖南附屬公司破產。

傳內地南寧房貸年齡延長至80歲。

三江化工（2198）盈警，料去年虧損最多3.6億元人幣。

中國再保險（1508）盈警純利減七成。

2月國產網絡遊戲共批87款，騰訊（0700）網易（9999）有份。

東方海外（0316）去年第四季收入跌三成半，全年收入升近兩成。

A股內房新城控股：無法與聯席總裁曲德君聯繫。曲德君亦為港股上市的新城發展（1030）的非執董。

卡賓（2030）料去年最多蝕1億人幣。

丘鈦科技（1478）1月攝像頭模組銷量按年跌逾56%至2069萬件。

京東（9618）推出產業版ChatGPT，名為「ChatJD」。

世茂（0813）1月合約銷售額跌40%。

綠城服務（2869）：吳志華辭任執董及授權代表職務。

領展（0823）折讓30%供股，「五供一」籌188億元。領展王國龍：首建議供股因想有更強資本，捕捉機會。領展近年頻密收購，遇上加息周期。

聯合醫務（0722）今年新增2間影像中心，簽證體檢需求增加。

內地1月新增貸款勝預期兼創新高，社融增量13個月最多。

鷹君（0041）︰李家超訪問中東加強兩地聯繫，續探索商業和投資夥伴機會。

九龍倉（0004）及九置（1997）齊發盈警，或盈轉虧。

 

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