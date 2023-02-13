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恒指低開280點 領展跌14.9% 見逾14年最大跌幅 科指跌1.7% 下試250天線

恒指今早低開280點或1.33%，報20910點，大市成交金額18億元；國指今早低開85點或1.2%，報7040點。恒生科技指數開市報4287點，跌1.71%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。中海油（0883）、銀娛（0027）、龍湖（0960）貢獻恒指較多。

藍籌6隻升，62隻下跌，8隻無升跌。康師傅（0322）升1.26%，報12.88元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌14.97%，報53.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，23隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報27.6元，升0.55%；跌幅最大的是京東（9618）開市報200.4元，跌4.75%。

恒指續低於10天線(21506.26點)，下試50天線(20479.36點)。科指跌穿50天線(4315.45點)，下試250天線(4237.14點)。

吉利（0175）：極氪引資7.5億美元，寧德時代、Mobileye創辦人入股。開市報11.54元，跌0.69%。

舜宇光學（2382）發盈警，去年純利最多倒退五成半。開市報99.7元，跌2.64%。

內房福晟國際（0627）湖南附屬公司破產。無成交，報0.016元。

傳內地南寧房貸年齡延長至80歲。中海外（0688）開市報20.1元，跌0.25%；龍湖（0960）開市報25.5元，升0.59%；潤地（1109）開市報36.35元，跌0.41%；碧桂園（2007）開市報2.64元，跌1.12%。

三江化工（2198）盈警，料去年虧損最多3.6億元人幣。開市報1.61元，跌0.62%。

中國再保險（1508）盈警純利減七成。開市報0.56元，無升跌。

2月國產網絡遊戲共批87款，騰訊（0700）網易（9999）有份。騰訊開市報379.2元，跌1.1%。網易（9999）開市報135.1元，跌1.96%。

東方海外（0316）去年第四季收入跌三成半，全年收入升近兩成。開市報135.4元，跌1.1%。

A股內房新城控股：無法與聯席總裁曲德君聯繫。曲德君亦為港股上市的新城發展（1030）的非執董。開市報2.86元，跌4.03%。

卡賓（2030）料去年最多蝕1億人幣。無成交，報1元。

丘鈦科技（1478）1月攝像頭模組銷量按年跌逾56%至2069萬件。無成交，報5.15元。

京東（9618）推出產業版ChatGPT，名為「ChatJD」。開市報200.4元，跌4.75%。

綠城服務（2869）：吳志華辭任執董及授權代表職務。開市報5.38元，升0.37%。

領展（0823）折讓30%供股，「五供一」籌188億元。領展王國龍：首建議供股因想有更強資本，捕捉機會。領展近年頻密收購，遇上加息周期。開市報53.4元，跌14.97%。領展曾幅14.97%，是2008年10月10日後最大跌幅，53.4元則是2022年12月8日52.3元後最低。

聯合醫務（0722）今年新增2間影像中心，簽證體檢需求增加。無成交，報0.83元。

內地1月新增貸款勝預期兼創新高，社融增量13個月最多。建行（0939）開市報4.97元，跌0.2%；工商銀行（1398）開市報4.01元，跌0.74%。

鷹君（0041）︰李家超訪問中東加強兩地聯繫，續探索商業和投資夥伴機會。無成交，報18.84元。

九龍倉（0004）及九置（1997）齊發盈警，或盈轉虧。九龍倉開市報19.18元，跌0.62%。九置（1997）開市報43.8元，跌0.79%。

異動股

上升異動股，包括，博駿教育（1758）開市報0.216元，升14.89%；雲南水務（6839）開市報0.45元，升13.92%；冠軍科技集團（0092）開市報0.084元，升12%；成實外教育（1565）開市報0.18元，升10.43%；大豐港（8310）開市報0.11元，升8.91%；興業物聯（9916）開市報0.9元，升8.43%；正商實業（0185）開市報1.3元，升4%；慶鈴汽車股份（1122）開市報1.12元，升3.7%；聯康生物（0690）開市報0.057元，升3.64%；山東墨龍（0568）開市報3.1元，升3.33%。

下跌異動股，包括，領展（0823）開市報53.4元，跌14.97%；安山金控（0033）開市報1.82元，跌14.55%；超大現代（0682）開市報0.034元，跌10.53%；魯商生活（2376）開市報2.21元，跌7.92%；耀才（1428）開市報1.44元，跌6.49%；京東（9618）開市報200.4元，跌4.75%；香港教育國際（1082）開市報1.62元，跌4.71%。

 

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