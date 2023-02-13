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邱詠筠：香港可在中東服務式公寓及酒店服務領域謀合作

帝盛酒店集團總裁兼執行董事邱詠筠發稿指，特首李家超於2月4日至10日率領超過30人的代表團訪問沙特阿拉伯和阿聯酋，他作為代表團一員隨行。她說，在行程中與當地政府及商界會面，相信香港與中東國家未來在貿易、投資和文化等領域的合作大有可為。她認為，香港業界可憑豐富的經驗，在服務式公寓及各類酒店服務等領域與當地政府和企業深度合作。

她說，在此次行程中，充分感受到當地與香港在多個領域的合作充滿信心，也因此感到非常振奮。她說，在過去幾年，香港經歷了新冠疫情的衝擊，迫切需要向國際社會講好香港故事，重返國際舞台的中心，重塑香港形象和品牌，如今正是最好的時機，是非常珍貴的機會。

由於沙特阿拉伯正在推動「2030年願景發展計劃，從而促進經濟多元發展，減少對石油的依賴，她相信，香港若能參與其中，必將迎來巨大的商機。沙特阿拉伯和阿聯酋則是臨近香港的最具活力的經濟及創新中心，近年來在金融、創科、基礎建設等方面發展迅速，未來仍然有宏偉的藍圖，香港在金融服務、商業及專業服務、航運物流等方面的優勢，正好符合中東國家的需要，從而取得商機。

由於中東地區國家目前已成為重要的會議展覽中心，國際大型會議及展覽盛事都會選擇這裡舉行，刺激旅遊業和酒店業發展，當地政府同時非常重視綠色經濟及可持續發展，在相關配套設施方面，香港業內人士已有豐富經驗，在服務式公寓及各類酒店服務等領域與當地政府和企業深度合作，共謀發展機遇。今次之行，既與香港和沙特、阿聯酋的企業、機構之間促成13份合約，涵蓋金融、商務、能源、建築專業等範疇。未來香港金融管理局會繼續組織高級財經代表團到中東拓展商機，迪拜商會亦決定在香港設立辦事處，香港與中東國家未來進一步深化合作發展有非常廣闊的空間。

 