陳浩濂指，金管局去年10月推出「商業數據通」，旨在統一對接銀行，並在企業同意下，將第三方平台的貿易及營運數據分享予銀行，已成功吸引23家積極從事中小企業務的銀行及10間數據提供方參與。他指出，金融機構可採納更多創新應用，數碼化和簡化「認識你的客戶（KYC）」、信貸評估、貸款批核及風險管理等一連串融資流程，同時亦正準備經「商業數據通」分享公司註冊處的公司登記冊數據，方便金融機構獲得可靠的公司註冊資料。

他提到，為推動金融科技發展，培育人才亦十分重要，故當局去年2月推出新一輪「金融從業員金融科技培訓計劃」，涵蓋「網授課程」及「資助項目」兩部分，相關課程可獲不同程度的資助，新一輪培訓計劃已吸引逾2,600名金融從業員參加，其中「資助項目」方面，由業界組織舉辦的培訓項目已有7個獲批。

陳浩濂又稱，當局正積極落實為金融科技從業員制訂資歷架構認可的專業資歷，首個適用於銀行從業員、獲資歷架構認可的金融科技專業資歷已於去年9月推出，當局已聯同金管局及香港銀行學會推出金融科技從業員培訓資助先導計劃，為成功取得金融科技專業資歷的從業員提供八成學費資助，上限為25,000元，名額約1,500個，以推動金融科技人才專業化，壯大本地金融科技人才庫。