恒指今早高開71點或0.34%，報21235點，大市成交金額13億元；國指今早高開22點或0.33%，報7167點。恒生科技指數開市報4395點，升0.48%。
科技股普遍走高，騰訊（0700）升0.1%，報387元；美團（3690）升0.54%，報149元；小米（1810）升0.46%，報13.2元；百度 （9888）升1.33%，報145元；快手（1024）開市報64元，升1.19%。京東及阿里巴巴小幅向下，京東（9618）跌0.87%，報205.6元；阿里巴巴（9988）跌0.38%，報103.6元。
汽車股全線上漲，吉利（0175）開市報11.78元，升0.34%；比亞迪（1211）開市報243.2元，升0.91%；理想汽車（2015）開市報99.05元，升3.66%；蔚來集團（9866）開市報82.5元，升0.06%。
中國今年推動首批9705萬千瓦大型風電太陽能基地項目並網投產。風電股未見有反應。龍源電力（0916）開市報10.86元，升0.93%；大唐新能源（1798）開市報2.63元，無升跌；金風科技（2208）開市報7.62元，無升跌。
昨日下跌的本地地產股今早反彈，長實集團（1113）升0.89%，報50.85元；恒地（0012）升1.26%，報28.15元；新地（0016）升0.82%，報110元；新世界發展（0017）升0.45%，報22.45元；信和置業（0083）開市報10.46元，升0.19%；九龍倉置業（1997）升2.33%，報43.85元，是升幅最大的藍籌。
藍籌中以中升（0881）表現最差，開市跌1.96%，報42.45元。