moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開71點 本地地產股反彈 九龍倉置業升2.3%藍籌最強

恒指今早高開71點或0.34%，報21235點，大市成交金額13億元；國指今早高開22點或0.33%，報7167點。恒生科技指數開市報4395點，升0.48%。

科技股普遍走高，騰訊（0700）升0.1%，報387元；美團（3690）升0.54%，報149元；小米（1810）升0.46%，報13.2元；百度 （9888）升1.33%，報145元；快手（1024）開市報64元，升1.19%。京東及阿里巴巴小幅向下，京東（9618）跌0.87%，報205.6元；阿里巴巴（9988）跌0.38%，報103.6元。

汽車股全線上漲，吉利（0175）開市報11.78元，升0.34%；比亞迪（1211）開市報243.2元，升0.91%；理想汽車（2015）開市報99.05元，升3.66%；蔚來集團（9866）開市報82.5元，升0.06%。

中國今年推動首批9705萬千瓦大型風電太陽能基地項目並網投產。風電股未見有反應。龍源電力（0916）開市報10.86元，升0.93%；大唐新能源（1798）開市報2.63元，無升跌；金風科技（2208）開市報7.62元，無升跌。

昨日下跌的本地地產股今早反彈，長實集團（1113）升0.89%，報50.85元；恒地（0012）升1.26%，報28.15元；新地（0016）升0.82%，報110元；新世界發展（0017）升0.45%，報22.45元；信和置業（0083）開市報10.46元，升0.19%；九龍倉置業（1997）升2.33%，報43.85元，是升幅最大的藍籌。

藍籌中以中升（0881）表現最差，開市跌1.96%，報42.45元。