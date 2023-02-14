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【久利生專欄】供到領展3.0變成亞洲第一？

本來想叫ChatGPT寫ChatGPT，但領展非常突然供股迫在眉睫，加上近來投地入標流完一塊又一塊，自然不徇眾也自己要求寫下，否則既不貼市，又好像寫興登堡研究「沽空印度」般離地？（其實雖然少眾但都有一定「市場」的）。

領展首次供股，五供一，認購價44.2港元，較停牌前收市價折讓29.6%，籌集約188億港元。收租股都供股？why not? 簡約公屋就沒得你供，但上得市就有得供，題外話，不枉當年辛苦上市，可以說「上足一年」時間，由2004年橫跨到2005年尾，虛齡其實又是另一場給19歲的我，亦同樣多是非。

供股即是供基金單位，雖然講笑話「我供個車位都好過供你啲基金單位」，但供股明買明賣理論價有數得計（但當然個「威屎」就好難捕捉），實際操作部分只是手續問題，但動機及時機是很多分析員都想不通的，可能要整個ChatLink回應下股東問題同批評。

中途改得名做領展，不叫領匯，就是難再Hello Hong Kong，管理層一早把自己看作成發展股、增長股，而且通關後外面大把世界，當然是出去收購啦，銀行息又高、可換股債又辣，一於供股啦。事件再次證明港仔financial engineering有幾強，但領展CFO是新加坡出身⋯。

本地財經報道較多突出集資所得半數用來減債，即壯大資本基礎及部署增長，同時淨負債率降至低於20%。但筆者翻出去年底公司向分析員拍心口稱「25-30%都係舒適區間」。短短一個月之間，究竟是管理層心態突然突變，還是財資市場反映大環境不同了？

未知是供股全盤計劃還是補鑊方案，領展給分析員的解釋是，「促進在Link 3.0 戰略下實現新一個階段的增長，目標是與資本合作夥伴一起擴大其資產管理規模」； 並要鞏固其作為亞洲領先的房地產投資者和管理人的地位。

但此舉似乎未能夠完全洗脫領展出爾反爾之嫌，有分析員更指管理層沒有提供所謂Link 3.0 輕資產轉型的詳細執行計劃，即基金界此刻仍難以窺探潛在的估值模型。其實都fair的，「可能turnout買中東商場好抵呢」，但十劃未有一撇，不可以講的太多。但同樣地，單位持有人aka股東也不會在市淡時投入更多資金。

供股不用召開股會大會，「一係供一係唔供，冇第三樣㗎啦」，有趣的是，今次領展供股的sentiment也很給十九。雖然多年來派息自以為是用愛浸死股東，但明顯同樣都是充斥威權主義，是以反向地，也可以激出像定向配股比供股還公道的股評，寧願被攤薄股權都不想被攤薄股息，曲直難分，「正義迴廊得來很毒舌大狀」，奇情但最緊要痛快。

新一年開始筆者多了機會見人，本月初還與兩名兄弟在中環街市附近私竇歎下雪茄同飲威，由競猜圈子中誰是電影幕後投資者，到分享中電信由2.8元揸到上4元的彪炳戰績。收息股也並非想像中易賺，往往易陷入蝕價賺息的輪迴。話說回來，供股的選擇以外，資金成本無疑是下降，1 個月 HIBOR 僅為2.24%，低於 2022 年底的 4.34%。

說回大市，領展及富途（打擊跨境券商）彷彿令市場危機感驟增，後者甚至被人危言聳聽講到世界末日，就快要爆中資藍籌股災。但試問其他機構北水沒得玩了？互聯網券商又幾時成為了重磅股了？券商股處理手法令人想起澳門博彩業被整頓，娛樂場經營陽光化，為顧全大局要主動繳械⋯ 但不存在所謂拖累港股氣氛。

至於「獲利回兔」多少，直正要看的，是領展破天荒「首供」後，市場會估下who’s next。雖然部分高負債地產股被開名，但一來指數根本未到藍燈籠批股的高位（說好的三萬點呢），二來說到尾，房託及發展商兩者相比，似乎資本結構不同，變現能力亦各異，釋放價值的潛力更是相去甚遠，難以一概而論。反而是看到「亞洲第一」、「Link 3.0」這些投資口號，你可以不邊罵邊供的話，那你肯定是領粉、Link徒。

久利生